НАСА показало новое изображение космической «рождественской ели»

НАСА поделилось новым видом космической «рождественской ели» ― скопления молодых звезд, получивших название NGC 2264.
Снимок объединяет данные рентгеновской обсерватории NASA Chandra и оптические данные телескопа астрофотографа Майкла Клоу в Аризоне. Данные Chandra представлены красным, фиолетовым, синим и белым цветами, а оптические данные — зеленым и фиолетовым.
Скопление NGC 2264 находится примерно в 2500 световых лет от Земли. Звезды на изображении представлены в виде синих и белых огней, а окружают их завитки газа ― зеленые «иголки ели».
Возраст звезд в скоплении ― от 1 до 5 млн лет. Для сравнения: Солнце в 1000 раз старше, ему 5 млрд лет. Размеры небесных светил в NGC 2264 разные — от одной десятой массы Солнца до семи солнечных масс.
В ноябре НАСА опубликовало новые и самые детальные снимки Юпитера, сделанные аппаратом Juno во время его 66-го и последнего близкого пролета. На них можно увидеть разные слои и сложные погодные условия планеты, включая штормы.