Музыка прошлых лет вошла в топ самых используемых в тиктоке

Новую популярность «Smalltown Boy» группы Bronski Beat обеспечил челлендж с просьбами к родителем показать танцы их молодости, а хит «Forever Young» стал саундтреком к видео с бутылкой воды. Среди песен прошлого столетия также завирусились «Come and Get Your Love» группы Redbone и «Kiss of Life» группы Sade.