Музыка прошлых лет вошла в топ самых используемых в тиктоке

20 из 50 треков, которые были самыми популярными у контентмейкеров тиктока, были выпущены более пяти лет назад. Конкретно в Великобритании показатель примерно такой же, как и общемировой — 19 из 50, хотя в 2021 году только восемь треков прошлых лет вошли в рейтинг самых используемых.