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Музыка прошлых лет вошла в топ самых используемых в тиктоке

Сегодня в 09:59
Фото: Manuel Sardo/Unsplash

В 2024 году тиктокеры установили новый максимум использования старых треков в коротких роликах. Новым старым хитом стала песня немецкой синти-поп-группы Alphaville «Forever Young» 1984 года, сообщает The Guardian.

20 из 50 треков, которые были самыми популярными у контентмейкеров тиктока, были выпущены более пяти лет назад. Конкретно в Великобритании показатель примерно такой же, как и общемировой — 19 из 50, хотя в 2021 году только восемь треков прошлых лет вошли в рейтинг самых используемых.

Самым большим тикток-хитом в Великобритании стала песня «Champagne Coast» британской певицы Blood Orange из 2011 года. В этом году ее использовали в 1,1 млн роликов, подняв на 16 место в британских чартах.

Новую популярность «Smalltown Boy» группы Bronski Beat обеспечил челлендж с просьбами к родителем показать танцы их молодости, а хит «Forever Young» стал саундтреком к видео с бутылкой воды. Среди песен прошлого столетия также завирусились «Come and Get Your Love» группы Redbone и «Kiss of Life» группы Sade.

«Старые треки и новые релизы получают одинаковое количество любви от пользователей тиктока, и это дает артистам возможность найти аудиторию на любом этапе их карьеры», — заявил руководитель отдела музыкальных партнерств TikTok в Великобритании и Ирландии Тойин Мустафа.

Тенденция также пошла на пользу и малоизвестным трекам. Одной из самых популярных песен у британских тиктокеров в этом году стала «Harness Your Hopes» американской инди-группы Pavement, ее использовали в 220 тыс. роликов.

Старшему преподавателю музыкальной индустрии в Ливерпульском университете Холли Тесслер показалось, что интерес тиктокеров к старой музыке сравним с чувствами инди-подростков 1990-х, которые искали малоизвестные треки, чтобы выделиться из толпы. «Люди ищут музыку, которая выделяет их, пока все слушают Charli XCX. Происходит своего рода музыкальная охота и поиск чего‑то неизведанного», — сказала она.

Тесслер отметила, что для молодежи возраст дискографии артиста не имеет значения. Во время преподавания в магистратуре по группе The Beatles она заметила, что ученикам младше 30 лет «нет особой разницы» прослушиванием Тейлор Свифт и легендарного британского коллектива. «Они воспринимают The Beatles как современную музыку», — сказала преподавательница.

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