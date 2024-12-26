США объявили белоголового орлана национальной птицей

Как пишет телеканал, белоголовый орлан считается символом мощи США на протяжении почти 250 лет. Птица впервые появилась на большой печати в 1782 году, подтверждающей подлинность документов правительства США, а затем стала появляться и на других официальных документах. На эмблеме изображены орлан, оливковая ветвь, стрела (или стрелы), щит в виде флага, девиз «E pluribus unum» и созвездие.