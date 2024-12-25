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Собянин: более 40 станций метро и МЦД откроют к 2030 году

Вчера в 22:43
Фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»

К 2030 году в Москве появятся свыше 40 новых станций метро и Московских центральных диаметров. Об этом мэр города Сергей Собянин рассказал во время ежегодного отчета перед Мосгордумой.

«Прежде всего продолжим развитие рельсового каркаса Москвы — самого быстрого, безопасного и экологичного вида общественного транспорта. К 2030 году планируется открыть свыше 40 новых станций метро и МЦД», — сказал он.

По словам Собянина, новые станции и другие нововведения должны помочь горожанам добираться от работы до дома максимум за 40 минут. Пока это время удалось сократить до часа, заявил он.

Собянин также пообещал, что к 2030 году почти полностью будет обновлен подвижной состав городского транспорта.

В октябре мэр столицы говорил, что до 2027-го в городе планируют построить 12 новых станций метро. Четыре станции появятся на участке «ЗИЛ» — «Новаторская» Троицкой линии. На участке «Шелепиха» — «Ильинская» заработает новая Рублево-Архангельская ветка, состоящая из восьми станций.

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