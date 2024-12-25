Адам Сэндлер возвращается на поле для гольфа в первом тизере «Счастливчика Гилмора-2»

Адам Сэндлер и Netflix поделились первым тизером «Счастливчика Гилмора-2» ― продолжения спортивной комедии 1996 года. Премьера фильма ожидается в июле 2025 года.
В ролике персонаж Сэндлера возвращается на поле для гольфа и вновь встречается со своим злейшим врагом ― Шутером МакГевином (его снова играет Кристофер МакДональд).
К роли возлюбленной Гилмора вернулась Джули Боуэн. К касту присоединились звезда «Субстанции» Маргарет Куолли, рэперы Bad Bunny и Кид Кади, комик Ник Свордсон и игрок НФЛ Трэвис Келси.
Режиссером «Счастливчика Гилмора-2» выступил Кайл Ньюачек, работавший над сериалом «Чем мы заняты в тени» и фильмом «Убийство на яхте». Подробности сюжета пока не раскрываются.
Оригинального «Счастливчика Гилмора» снял Деннис Дуган. Лента помогла Сэндлеру стать одной из крупнейших комедийных звезд своего времени, собрав 40 млн долларов в прокате при бюджете в 12 млн.
Фильм рассказывает о хоккеисте с проблемами в управлении гневом, который обнаруживает в себе способности к гольфу. Он участвует в платном турнире, стремясь выиграть достаточно денег, чтобы остановить конфискацию дома своей бабушки, и попутно завоевывает популярность необычными выходками.