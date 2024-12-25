В России массово закрываются маникюрные салоны

Массовое закрытие маникюрных студий в России связано с тем, что женщины теряют интерес к салонным процедурам, а предприниматели считают такой бизнес все менее привлекательным. Об этом сообщает «Коммерсант».
По словам мастеров, к концу года сошлись сразу несколько негативных факторов: тренд на все натуральное и так называемые голые ногти, а также подорожание профессионального маникюра. За год цена на услугу выросла на 12%, превысив 2500 рублей.
Многие переходят на домашний уход: люди заказывают лаки и самостоятельно покрывают ногти. Так есть возможность менять цвета чаще, чем раз в три-четыре недели, как при маникюре с гель-лаком.
Предприниматели называют главной проблемой отсутствие квалифицированных мастеров. Иностранки уезжают из России в поисках более выгодных рынков. А некоторые местные получают деньги от мужей, которые воюют по контракту, и уходят с работы, поскольку больше не нуждаются в заработке.
Из‑за нехватки кадров многие бизнесмены отказываются от запуска салонов или открывают вместо них бьюти-коворкинги. В случае последних предприниматель не завязан с поиском кадров, он лишь предоставляет площадку для работы мастеров.
По оценке Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, сейчас в России работают около 20 тыс. маникюрных салонов. А мастеров ногтевого сервиса насчитывается порядка 350 тыс.