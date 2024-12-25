В России массово закрываются маникюрные салоны

Массовое закрытие маникюрных студий в России связано с тем, что женщины теряют интерес к салонным процедурам, а предприниматели считают такой бизнес все менее привлекательным. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам мастеров, к концу года сошлись сразу несколько негативных факторов: тренд на все натуральное и так называемые голые ногти, а также подорожание профессионального маникюра. За год цена на услугу выросла на 12%, превысив 2500 рублей.