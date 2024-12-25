Второй сезон «Ночного агента» получил полноценный трейлер

Вышел полноценный трейлер второго сезона «Ночного агента» ― одного из самых популярных сериалов Netflix. Его премьера намечена на 23 января 2025 года.
В центре сюжета ― агент ФБР Питер Сазерленд, работающий в секретной организации Белого дома под названием «Ночное действие». В первом сезоне Сазерденд раскрыл масштабный заговор и спас президента.
В новых сериях он будет охотиться за кротом в ЦРУ, который сливает главные секреты властей США. Из‑за утечек возникает опасность уничтожения Манхэттена.
К роли Сазерленда вернулся Гэбриел Бассо. С ним на экране появятся Лусиана Бьюкенен, Аманда Уоррен, Ариенна Манди, Луис Хертам, Берто Колон, Майкл Маларки, Кеон Александр и другие. Бриттани Сноу и Тедди Сирс также вернутся к своим ролям. Создатель сериала ― Шон Райан.
Еще до выхода второго сезона проект продлили на третий.