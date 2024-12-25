В последний день года россияне смогут наблюдать «черную» Луну

Жители России 31 декабря смогут наблюдать редкое астрономическое явление, известное как «черная» Луна. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).
«Черная» Луна ― это второе новолуние, когда спутник Земли становится полностью невидимым, поскольку его диск оказывается целиком в тени планеты.
«Обычно в месяц Луна проходит четыре фазы — новолуние, первая четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя четверть (убывающая Луна). Отличие декабря этого года заключается в том, что спутник Земли успеет вступить в условно говоря „пятую“ фазу месяца — то есть 31 декабря будет второе новолуние», ― пояснила заведующая Учебным астрофизическим комплексом физфака НГУ Альфия Нестеренко.
Наблюдать невооруженным глазом новолуние невозможно, даже если знать, где Луна находится в данный момент. Увидеть кусочек Луны получится, лишь если в это время в ее поверхность врежется метеорит и образует вспышку. Это происходит примерно раз в час, но для таких наблюдений требуется телескоп и большое терпение.
Зато новолуние ― отличное время для других астрономических наблюдений. Звезды, галактики, туманности, кометы и метеоры гораздо лучше видны с Земли, когда они не засвечены яркой Луной.