В последний день года россияне смогут наблюдать «черную» Луну

«Обычно в месяц Луна проходит четыре фазы — новолуние, первая четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя четверть (убывающая Луна). Отличие декабря этого года заключается в том, что спутник Земли успеет вступить в условно говоря „пятую“ фазу месяца — то есть 31 декабря будет второе новолуние», ― пояснила заведующая Учебным астрофизическим комплексом физфака НГУ Альфия Нестеренко.

Наблюдать невооруженным глазом новолуние невозможно, даже если знать, где Луна находится в данный момент. Увидеть кусочек Луны получится, лишь если в это время в ее поверхность врежется метеорит и образует вспышку. Это происходит примерно раз в час, но для таких наблюдений требуется телескоп и большое терпение.