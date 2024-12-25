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Wildberries выкупит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру

Сегодня в 17:02
Фото: hals-development.ru

РВБ ― объединенная компания Wildberries и Russ ― приобретет строящийся небоскреб у бизнес-центра «Москва-Сити» и расположит в нем свою штаб-квартиру. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление компании.

Планируемая высота здания ― 398 метров. Если она не изменится, небоскреб станет самым высоким в столице. Сейчас по этому показателю лидирует башня «Восток» в комплексе «Федерация» в «Москве-сити». Выше него среди российских небоскребов лишь «Лахта-центр» в Петербурге.

Офисный центр у моста «Багратион» строит «Галс-Девелопмент». Площадь выделенного участка ― 0,56 гектара. Его общая площадь составит 214 тыс. квадратных метров, а число этажей ― 75. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2030 год, пока проект находится на стадии экспертизы проектной документации.

Проект для небоскреба разработало бюро СПИЧ Сергея Чобана. По словам архитекторов, они вдохновлялись творчеством Казимира Малевича.

Основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) назвала появление единой штаб-квартиры РВБ важным этапом в истории компании. «Мы внимательно изучали имеющиеся на рынке предложения, рассматривали разные варианты, но решили остановиться на приобретении уже спроектированного объекта. Бизнес-центр у моста „Багратион“ — это оптимальный выбор, так как здание будет удобно расположено и учитывает наши планы по масштабированию бизнеса», — отметила она.

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