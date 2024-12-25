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Экс-глава Bank of China убедил сына расстаться с девушкой, а затем женился на ней

Сегодня в 17:02
Фото: Photos by Lanty/Unsplash

Опальный китайский банкир Лю Ляньгэ, приговоренный к смертной казни за коррупцию, саботировал отношения своего сына, прежде чем жениться на его девушке, что вызвало широкую критику и, как сообщается, способствовало хронической депрессии молодого человека. Об этом рассказал South China Morning Post.

По данным Caixin, поведение банкира называли «морально испорченным» — этот термин часто применяется к чиновникам с тремя или большим количеством любовниц. В отчетах подробно описывается личное поведение Лю, который подвергался широкой критике за многочисленные браки и внебрачные связи.

Согласно обвинениям, во время своего пребывания на посту Лю часто вызывал подчиненных женщин в свой кабинет для поздних ночных «разговоров по душам». Он был женат четыре раза. С годами партнерши Лю становились все моложе и красивее, кульминацией стал четвертый брак с бывшей девушкой его сына.

После того как сын познакомил свою девушку с семьей, Лю не одобрил их отношения, заставив сына прекратить их, поскольку она «не подходила для их семейного окружения». В итоге пара рассталась. Однако через полгода сын был шокирован, узнав, что отец женился на его бывшей девушке, и это, по слухам, вызвало у молодого человека депрессию.

В ноябре суд китайской провинции Шаньдун приговорил Ляньгэ к смертной казни за взяточничество и незаконную выдачу кредитов. По данным Верховной народной прокуратуры КНР, банкир получил взятки на сумму около 121 млн юаней (16,8 млн долларов).

Суд дал Лю отсрочку в два года — приговор будет приведен в исполнение, только если он совершит новые преступления в течение этого времени. В ином случае наказание заменят на пожизненное заключение.

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