Русский язык занял седьмое место по распространенности в мире

Русский язык занимает седьмое место по распространенности в мире. Об этом говорится в исследовании Государственного института имени Пушкина, сообщает РИА «Новости».
При анализе учитывалось количество владеющих языком как родным и как иностранным, ареал распространения языка по странам и число международных организаций, в которых язык используется как официальный.
«По статусу в международных организациях русский язык занимает четвертую строчку, уступая английскому, французскому и испанскому языку», ― отметил исполняющий обязанности ректора института Никита Гусев.
По распространенности в цифровой среде русский язык занял шестое место, а в индексе глобальной конкурентоспособности ― пятое, отметил Гусев.
Согласно справочнику по языкам мира Ethnologue, на 2023 год русский занимал девятое место среди самых распространенных в мире языков (255 млн человек). Годом ранее он был на восьмой позиции, а 10–12 лет назад занимал шестую. Эксперты связывают снижение числа говорящих на русском с демографическим спадом в России и уменьшением его популярности за рубежом.