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Русский язык занял седьмое место по распространенности в мире

Сегодня в 15:50
Фото: Prostock-Studio/Getty Images

Русский язык занимает седьмое место по распространенности в мире. Об этом говорится в исследовании Государственного института имени Пушкина, сообщает РИА «Новости».

При анализе учитывалось количество владеющих языком как родным и как иностранным, ареал распространения языка по странам и число международных организаций, в которых язык используется как официальный.

«По статусу в международных организациях русский язык занимает четвертую строчку, уступая английскому, французскому и испанскому языку», ― отметил исполняющий обязанности ректора института Никита Гусев.

По распространенности в цифровой среде русский язык занял шестое место, а в индексе глобальной конкурентоспособности ― пятое, отметил Гусев.

Согласно справочнику по языкам мира Ethnologue, на 2023 год русский занимал девятое место среди самых распространенных в мире языков (255 млн человек). Годом ранее он был на восьмой позиции, а 10–12 лет назад занимал шестую. Эксперты связывают снижение числа говорящих на русском с демографическим спадом в России и уменьшением его популярности за рубежом.

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