Okko представил трейлер сериала «Министерство Всего Хорошего». Он выйдет 1 января

Онлайн-кинотеатр Okko показал трейлер комедийного сериала «Министерство Всего Хорошего». Его премьера состоится в первый день 2025 года.
Восьмисерийный проект расскажет о могущественной вселенской организации, исполняющей простые человеческие желания.
Автором сценария и идеи выступил писатель Александр Цыпкин, работавший над сериалом «Что делать женщине, если…». Постановкой занимался Александр Фомин («Молодой человек», «Дорогая, я больше не перезвоню»), а продюсированием — Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Анжелика Пашкова.
«Министерство Всего Хорошего» — совместная работа Okko, кинокомпании ID Production и «Студии 12», созданная при поддержке Института развития интернета и «Сбера».
Роли в сериале исполнили Владислав Прохоров, Маруся Фомина, Николай Фоменко, Лиза Ищенко, Гоша Куценко, Ян Цапник, Игорь Верник, Артур Бесчастный, Линда Лапиньш, Валерия Федорович, Александр Алябьев, Алексей Макаров, Евгения Розанова, Дмитрий Ендальцев и другие.