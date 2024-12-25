Из‑за разлива мазута в Краснодарском крае ввели режим ЧС

В Краснодарском крае введен режим чрезвычайной ситуации краевого уровня из‑за разлива мазута от потерпевших крушение танкеров. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Ранее на загрязненной территории действовал режим ЧС муниципального уровня, который ввели власти Анапы и Темрюкского района.
«К сожалению, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается. Изначально, по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы его собрать в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх», ― сказал Кондратьев.
Местные жители и активисты просили ввести ЧС федерального уровня. По мнению жителей, у местной власти нет ресурсов и техники, чтобы справиться со столь крупным экологическим бедствием, а одними волонтерами с лопатами ― будь их 5000 или даже 50 тыс. ― проблему не решить.
«Нам всем нужно осознать, что нас постигла беда международного масштаба. Нельзя взваливать все основные вопросы по ее устранению исключительно на местную власть, не имеющую соответствующих ресурсов и вынужденную изыскивать строительную технику, зачастую не приспособленную для требуемых работ», ― заявляли в обращении к президенту и премьер-министру местные жители.
Исполнительный директор движения «Земля касается каждого» Владимир Чупуров считает, что введение ЧС федерального уровня привлечет силы и средства федеральных органов исполнительной власти. Активист предложил также ввести в действие федеральный план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, который позволит привлечь ресурсы из других регионов.
Разлив мазута произошел из‑за крушения в Черном море двух танкеров ― «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». 15 декабря суда попали в сильный шторм, и их пробило волнами. С танкеров спасли 26 моряков, один погиб.
Судна перевозили более 9000 тонн мазута. По оценкам РАН, из каждого вытекло примерно по 1500 тонн нефтепродуктов. Основные выбросы пришлись на побережье Анапы. Там загрязнены 54 километра пляжей. По словам губернатора, на их очистку может уйти месяц. Известно о более чем сотне погибших птиц и более чем десятке погибших дельфинов. Волонтеры отмывают птиц от мазута, около тысячи особей удалось спасти.