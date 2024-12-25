Из‑за разлива мазута в Краснодарском крае ввели режим ЧС

В Краснодарском крае введен режим чрезвычайной ситуации краевого уровня из‑за разлива мазута от потерпевших крушение танкеров. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«К сожалению, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается. Изначально, по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы его собрать в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх», ― сказал Кондратьев.