Киберспорт стал одним из самых популярных видов спорта в Okko в 2024 году

Киберспорт вошел в список самых популярных видов спорта в онлайн-кинотеатре Okko в 2024 году. Также в рейтинге оказались футбол, единоборства, баскетбол и фигурное катание.

В топ наиболее востребованных дисциплин киберспорт попал впервые. В период трансляций мейджор-турниров по CS2 и Dota 2 он занимал вторую строчку после футбола.

Всего за 2024 год количество подписчиков — поклонников спорта в Okko выросло в 6 раз (на 510%), среднее число просмотренных спортивных событий на пользователя — в 2 раза, а количество трансляций спорта в онлайн-сервисе — в 2,3 раза.