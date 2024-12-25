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Киберспорт стал одним из самых популярных видов спорта в Okko в 2024 году

Сегодня в 15:19
Фото: Florian Olivo/Unsplash

Киберспорт вошел в список самых популярных видов спорта в онлайн-кинотеатре Okko в 2024 году. Также в рейтинге оказались футбол, единоборства, баскетбол и фигурное катание.

В топ наиболее востребованных дисциплин киберспорт попал впервые. В период трансляций мейджор-турниров по CS2 и Dota 2 он занимал вторую строчку после футбола.

Полуфинал Евро-2024 Нидерланды — Англия в прямом эфире Okko посмотрели рекордные более миллиона пользователей. Самым просматриваемым киберспортивным турниром стал кельнский мейджор — Intel Extreme Masters Cologne 2024.

Всего за 2024 год количество подписчиков — поклонников спорта в Okko выросло в 6 раз (на 510%), среднее число просмотренных спортивных событий на пользователя — в 2 раза, а количество трансляций спорта в онлайн-сервисе — в 2,3 раза. 

Главной причиной такого роста стали эксклюзивные матчи Лиги чемпионов УЕФА и Лиги наций УЕФА, Лиги-1, а также Евро-2024 с эксклюзивными трансляциями в Okko. 

«Такое увеличение зрительского интереса связано с тем, что мы продолжили активно укреплять свои позиции как центра развлечений для всей семьи с самой богатой библиотекой спорта, и особенную роль сыграли эксклюзивные трансляции Евро-2024, Кубка Америки, еврокубков и Лиги», — прокомментировал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

По его словам, в следующем году онлайн-кинотеатр планирует увеличить число эксклюзивных футбольных, теннисных и кибеспортивных трансляций, а также активно развивать собственные эфирные телеканалы и новостное направление, запущенное в декабре.

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