У Джона Рирдона из фильма «Трон: Наследие» диагностировали рак миндалин

Джон Рирдон из полицейской драмы «Хадсон и Рекс» и фильма «Трон: Наследие» рассказал в своих соцсетях, что у него диагностировали рак миндалин.
«Прошлой ночью я впервые вышел в свет после выздоровления от рака миндалин. Между этими двумя фотографиями был долгий путь, и разница заключается в любви и поддержке, которую я получил от моих близких», — написал он.
Актер рассказал, что отец каждый день водил его на прогулку, даже когда ему было тяжело вставать с кровати, а мама готовила супы, имбирно-медовый чай и зеленые соки, чтобы он мог получать калории.
Рирдон поблагодарил своих родственников, «которые приносили еду и печенье и обсуждали с нами трудности», а также их няню, соседей и «всех, кто присылал еду, любовь и поддержку, сообщения и добрые слова».
Еще актер выразил благодарность «всем замечательным врачам, медсестрам, техникам, работникам больниц, психологам — вы все мои герои, и я благодарю вас от всего сердца». «Доброта — это недооцененное качество в людях. Мы никогда не должны недооценивать ее. Празднуйте ее и распространяйте как можно больше. Она бесплатна и меняет жизнь. Счастливых праздников», — добавил он.