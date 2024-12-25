У Джона Рирдона из фильма «Трон: Наследие» диагностировали рак миндалин

Джон Рирдон из полицейской драмы «Хадсон и Рекс» и фильма «Трон: Наследие» рассказал в своих соцсетях, что у него диагностировали рак миндалин.

«Прошлой ночью я впервые вышел в свет после выздоровления от рака миндалин. Между этими двумя фотографиями был долгий путь, и разница заключается в любви и поддержке, которую я получил от моих близких», — написал он.

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Актер рассказал, что отец каждый день водил его на прогулку, даже когда ему было тяжело вставать с кровати, а мама готовила супы, имбирно-медовый чай и зеленые соки, чтобы он мог получать калории.

Рирдон поблагодарил своих родственников, «которые приносили еду и печенье и обсуждали с нами трудности», а также их няню, соседей и «всех, кто присылал еду, любовь и поддержку, сообщения и добрые слова».