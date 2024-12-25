Американцы в среднем тратят 110 часов в год на поиск контента на стримингах

Американские подписчики стримингов в среднем тратят 110 часов в год, листая онлайн-сервисы, пытаясь найти что‑то стоящее для просмотра. Об этом рассказал Fortune.

Исследование, проведенное компанией Talker Research по заказу UserTesting, показало, что каждый пятый пользователь считает, что сегодня найти что‑то для просмотра сложнее, чем 10 лет назад. По их мнению, основная причина кроется в перенасыщении платформ слишком большим количеством контента.

Многим пользователям не нравится наличие больших библиотек контента (41%) и ощущение, что создается слишком много оригинального контента (26%). И хотя 75% ценят алгоритмы потоковых сервисов, дающие им точные рекомендации, 51% признали, что количество рекомендуемого контента также чрезмерно, объяснив это тем, что они хотят смотреть все, что им рекомендуют.

Почти половина (48%) больше не пользуется традиционным кабельным телевидением. Те, кто выбирает потоковые платформы, делают это из‑за разнообразия (43%), отсутствия желаемого на кабельных каналах (34%) и удобства (29%).

Однако люди в целом недовольны существующими стримингами. Более того, 51% предпочли бы иметь больше вариантов сервисов — даже если бы эти варианты включали рекламу.

На вопрос о том, как выглядел бы их «идеальный» стриминг, респонденты ответили, что среди главных характеристик — премиальные каналы и сети без дополнительных затрат (40%) и удобный интерфейс (39%).