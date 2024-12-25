Киран Калкин рассказал, что режиссер назвал его тупицей на его первой актерской работе в 6 лет

Звезда «Наследников» Киран Калкин вспомнил, как режиссер назвал его «тупицей, идиотом, дураком», чтобы он вошел в образ во время своей первой актерской работы в возрасте шести лет.

«Первым моим профессиональным опытом была реклама, когда мне было шесть лет. Концепция заключалась в том, что я стою перед доской с мелом в руке и не знаю, как решить простую задачу, которая передо мной. А дети в классе должны называть меня тупицей и дураком, и все такое», — рассказал Калкин в интервью для подкаста «Smartless».