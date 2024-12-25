Умер диджей Альфредо, «отец балеарского бита»

В возрасте 71 года скончался диджей Альфредо, оказавший значительное влияние на становление Ибицы как мирового центра танцевальной музыки. Об этом сообщил The Guardian.
О смерти артиста рассказал клуб Amnesia, в котором он выступал в 1980-х годах.
«Спасибо за ночи и ритмы, которые мы делили вместе. Твоя музыка и видение сформировали звучание балеарского бита и душу Amnesia. Благодаря твоей энергии было создано так много воспоминаний, и твое наследие будет жить на наших танцполах вечно. Ты никогда не будешь забыт», — написали сотрудники в соцсетях.
Причина смерти не была названа, но в последние годы он был нездоров, а в 2021 году перенес инсульт. В марте был запущен призыв о помощи в оплате медицинских расходов, пока он жил в доме престарелых.
Альфредо Фиорито родился в Аргентине в 1953 году, а в 1976-м эмигрировал в Париж, затем в Мадрид, а потом на Ибицу, где продавал свечи и одежду, а также набирался диджейского опыта в баре.