Умер диджей Альфредо, «отец балеарского бита»

В возрасте 71 года скончался диджей Альфредо, оказавший значительное влияние на становление Ибицы как мирового центра танцевальной музыки. Об этом сообщил The Guardian.

О смерти артиста рассказал клуб Amnesia, в котором он выступал в 1980-х годах.

«Спасибо за ночи и ритмы, которые мы делили вместе. Твоя музыка и видение сформировали звучание балеарского бита и душу Amnesia. Благодаря твоей энергии было создано так много воспоминаний, и твое наследие будет жить на наших танцполах вечно. Ты никогда не будешь забыт», — написали сотрудники в соцсетях.

Причина смерти не была названа, но в последние годы он был нездоров, а в 2021 году перенес инсульт. В марте был запущен призыв о помощи в оплате медицинских расходов, пока он жил в доме престарелых.