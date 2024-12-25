В Казахстане упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту было 67 человек

Вчера / 17:06
Издательство No Kidding закрывается
Сегодня / 13:31
У Джона Рирдона из фильма «Трон: Наследие» диагностировали рак миндалин
Сегодня / 11:51
Американцы в среднем тратят 110 часов в год на поиск контента на стримингах
Сегодня / 11:19
Киран Калкин рассказал, что режиссер назвал его тупицей на его первой актерской работе в 6 лет
Сегодня / 10:30
Умер диджей Альфредо, «отец балеарского бита»
Сегодня / 09:05
Россияне тратят на астрологию больше денег, чем на еду
Вчера / 21:47
Стивен Найт рассказал о планах на новый сериал по «Острым козырькам»
Вчера / 21:07
Эдриен Броди рассказал, что страдал от ПТСР после съемок «Пианиста»
Вчера / 19:49
Ассистент Шона Комбса обвинил его в принуждении к участию в секс-вечеринках
Вчера / 19:01
Netflix показал трейлер финала «Кобры Кай»
Вчера / 18:41
«Сигма» и «квадробер» стали самыми упоминаемыми словами в соцмедиа в 2024 году
Вчера / 17:58
В СПЧ призвали ввести надзор за вернувшимися участниками спецоперации, которые были помилованы
Вчера / 17:40
Жирафа Самсона из Московского зоопарка сделали чучелом в Дарвиновском музее
Вчера / 16:26
Зонд НАСА пролетит на самом близком расстоянии от Солнца в истории
Вчера / 16:12
Робби Уильямс хочет вернуться в школу и пересдать выпускные экзамены
Вчера / 15:31
Караоке-будка «Афиши» и мерч «Мегамаркета»: в Петербурге продолжается выставка «Виктор Цой. Легенда»
Вчера / 15:28
Disney готовит новую версию «Острова сокровищ» в стиле австралийских серферов
Вчера / 15:27
Татьяне Лазаревой* дали 6,5 года тюрьмы по делу об оправдании терроризма
Вчера / 14:41
Jay Z подал иск о клевете против адвоката женщины, обвинившей рэпера в изнасиловании
Вчера / 14:13
Суд закрыл дело о непредумышленном убийстве против Алека Болдуина
Вчера / 13:58
В России появится ГОСТ на шаурму в 2025 году
Вчера / 13:57
В 2024 году выручка компьютерных клубов выросла до 26 млрд рублей
Вчера / 12:56
В Удмуртии запустят прокат вещей для новорожденных
Вчера / 12:00
В сети появился сценарий «Аноры» Шона Бейкера
Вчера / 11:45
Минцифры и РКН рассматривают блокировку звонков в мессенджерах
Вчера / 11:00
Оригинальные проекты Okko стали смотреть в 2,5 раза больше
Вчера / 10:58
«Он у меня дома в рамке»: режиссер «Носферату» подарил Николасу Холту протез пениса Билла Скарсгорда
Вчера / 10:56
Данные о рождаемости впервые вошли в показатель эффективности губернаторов
Вчера / 09:57
Сериал «Монстры-коммандос» получит второй сезон
Вчера / 09:07
В Калининграде поставили скульптуру «Хранитель Кенигсберга». Жители удивились ее голому виду
Вчера / 00:15
Кристофер Нолан снимает адаптацию поэмы «Одиссея»
Обновлено 23 декабря 2024 в 23:49
Духовное управление мусульман отозвало фетву о многоженстве после представления Генпрокуратуры
23 декабря / 21:50
Сериал «Аркейн» не окупился
23 декабря / 19:55
Блейк Лайвли получила поддержку от Эмбер Херд в деле против Джастина Бальдони
23 декабря / 19:25
Маколей Калкин сыграл Санту в клипе Ким Кардашьян

В Казахстане упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту было 67 человек

Сегодня в 10:07
Фото: Andia/Getty Images
Обновлено сегодня в 13:34

По последним данным, в авиакатастрофе в Актау выжили 32 человека. Среди них — 10 граждан России. В Генпрокуратуре Азербайджана отметили, что это не итоговая цифра.

В Казахстане упал пассажирский самолет Embraer E-190, летевший из Баку в Грозный.

На борту разбившегося самолета находились 67 человек, из них пять членов экипажа и четверо детей. Среди пассажиров — 16 граждан России, 37 граждан Азербайджана, шестеро из Казахстана, трое из Кыргызстана.

Выжило 28 человек, двое из них дети — девочки 2013 и 2008 годов рождения, сообщила детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева. Девять человек находятся в тяжелом состоянии. Из Астаны в Актау вылетел борт санавиации с хирургами и травматологами.

Причиной крушения самолета в Актау могло стать столкновение со стаей птиц, сообщили в авиакомпании. Об этом же заявили и в Росавиации.

Самолет принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед катастрофой борт запросил экстренную посадку и совершил несколько кругов над аэропортом Актау. В пресс-службе аэропорта Грозного сообщили РИА «Новости», что из‑за тумана самолет был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау.

В Департаменте полиции на транспорте сообщили, что по факту авиакатастрофы начато досудебное расследование по части 3 ст. 344 УК Казахстана («Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Новость дополняется.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами