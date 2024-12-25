В Казахстане упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту было 67 человек

В Казахстане упал пассажирский самолет Embraer E-190, летевший из Баку в Грозный.
На борту разбившегося самолета находились 67 человек, из них пять членов экипажа и четверо детей. Среди пассажиров — 16 граждан России, 37 граждан Азербайджана, шестеро из Казахстана, трое из Кыргызстана.
Выжило 28 человек, двое из них дети — девочки 2013 и 2008 годов рождения, сообщила детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева. Девять человек находятся в тяжелом состоянии. Из Астаны в Актау вылетел борт санавиации с хирургами и травматологами.
Причиной крушения самолета в Актау могло стать столкновение со стаей птиц, сообщили в авиакомпании. Об этом же заявили и в Росавиации.
Самолет принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед катастрофой борт запросил экстренную посадку и совершил несколько кругов над аэропортом Актау. В пресс-службе аэропорта Грозного сообщили РИА «Новости», что из‑за тумана самолет был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау.
В Департаменте полиции на транспорте сообщили, что по факту авиакатастрофы начато досудебное расследование по части 3 ст. 344 УК Казахстана («Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
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