Россияне тратят на астрологию больше денег, чем на еду

В 2024 году россияне стали тратить больше денег на астрологию и нумерологию, чем на еду. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на ВЦИОМ.
По данным издания, за год рынок оккультных услуг вырос в 20 раз. В результате россияне потратили на магов 2,4 трлн рублей, в то время как на еду ушло 2 трлн.
Согласно опросу ВЦИОМ, в эффективность эзотерики теперь верит каждый четвертый россиянин. Хотя бы единожды к помощи таких специалистов прибегали 60% населения.
Подчеркивается, что в интернете больше других вырос трафик сайтов с онлайн-гаданиями и астрологическими прогнозами. Среднее время, проводимое на подобных сайтах, увеличилось на 19%. Специалисты считают, что в 2025 году эти цифры вырастут еще больше.
В России среди самых высокооплачиваемых «менеджеров сверхъестественного» лидируют сибирские шаманы. Самые популярные услуги — чистка чакр за 15 тыс. рублей и снятие негатива за 25 тыс.