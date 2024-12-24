Стивен Найт рассказал о планах на новый сериал по «Острым козырькам»

Создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт рассказал, что после окончания съемок фильма с Киллианом Мерфи, поработает над новым сериалом по этой вселенной.
В интервью Paris Match Найт намекнул на возможное продолжение шоу с новым поколением персонажей.
«Мы собираемся сосредоточиться на новом поколении в сериале, события которого будут происходить после Второй мировой войны. А потом, кто знает, почему бы не выпустить линию одежды?» — сказал он.
Шестой сезон «Острых козырьков» вышел в 2022 году, но вместо седьмого Найт решил завершить историю Томми Шелби и его криминальных товарищей полнометражным фильмом.
Сценаристом картины выступит Найт, а режиссером — Том Харпер, который снял три эпизода сериала. Киллиан Мерфи вновь исполнит роль Шелби. Вместе с ним в ленте появятся Стивен Грэм, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган и Тим Рот.