Эдриен Броди рассказал, что страдал от ПТСР после съемок «Пианиста»

В интервью журналу New York Magazine Эдриен Броди рассказал, что у него было посттравматическое стрессовое расстройство после главной роли в биографической драме Романа Полански «Пианист».

Броди исполнил в фильме роль пережившего холокост Владислава Шпильмана. Готовясь к роли, он сел на почти голодную диету, чтобы сбросить 13 килограмм и довести свой вес до 58 килограмм. По словам актера, он «едва пил воду к началу съемок».

«Это была физическая трансформация, которая была необходима для создания истории. Это открыло мне пустоту и голод в степени, какую я никогда ранее не знал», — поделился Броди.

Когда актера спросили, есть ли у него посттравматическое стрессовое расстройство, вызванное этим опытом, он ответил: «Да, есть».

«У меня определенно было расстройство пищевого поведения, по крайней мере в течение года. А потом я был в депрессии целый год, если не всю жизнь. Я шучу, я шучу», — добавил он.