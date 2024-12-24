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Ассистент Шона Комбса обвинил его в принуждении к участию в секс-вечеринках

Сегодня в 19:49
Фото: Vogue/YouTube

«Личный лакей» Шона Пи Дидди Комбса подал против него иск, утверждая, что его заставляли убирать за продюсером после окончания вечеринок Wild King Nights. Об этом сообщила The Guardian.

Адвокаты Филлипа Пайнса утверждают, что в период с декабря 2019 по декабрь 2021 года Комбс оказывал давление на Пайнса, заставляя его заниматься сексом с женщиной, и организовывал вечеринки, на которых он занимался сексом, употреблял наркотики и алкоголь.

Пайнса, который утверждает, что ему дали должность старшего исполнительного ассистента, якобы просили организовывать так называемые Wild King Nights Комбса, говорится в исковом заявлении, полученном Variety.

Он также утверждает, что Комбс сознательно подверг знаменитого гостя воздействию Covid-19 на вечеринке по случаю его 51-го дня рождения, и подробно описывает инцидент, когда Комбс принуждал его к сексу с женщиной. Он также утверждает, что был свидетелем того, как Комбс жестоко избивал гостя в Майами.

В обязанности Пайнса, как он утверждает, входила организация доставки наркотиков, алкоголя и сексуальной атрибутики, а также уборка после окончания вечеринок, включая удаление улик от наркотиков и телесных пятен из комнат, удаление любых компрометирующих видео с устройств Комбса и обеспечение того, чтобы никто не говорил об этих вечерах.

Пайнс утверждает, что его неоднократно просили оборудовать комнаты для вечеринок Комбса, предоставляя «красные фонари, ведра со льдом, алкоголь, косяки марихуаны, средства для мужского либидо, детское масло, „Астроглайд“, полотенца, запрещенные вещества и секс-машины Power Banger».

Пайнс также утверждает, что Комбс проверял его лояльность, в том числе просил вернуться на работу, чтобы найти пульт от телевизора, и что обязанности по уборке вечеринок были возложены на него, чтобы избежать дополнительной платы за уборку в отеле.

Комбс, арестованный в сентябре по обвинению в рэкете и торговле людьми, содержится в центре заключения в Бруклине, после того как ему трижды отказали в освобождении под залог.

На последнем слушании по освобождению под залог в ноябре судья Арун Субраманьян привел доказательства того, что Комбс может фальсифицировать показания свидетелей (есть серьезный риск этого), а также того, что он пытался скрыть запрещенную связь с третьими лицами во время заключения.

«Существуют убедительные доказательства склонности Комбса к насилию», — написал Субраманьян в пятистраничном постановлении. Ранее в этом месяце адвокаты Комбса отозвали апелляцию об освобождении своего клиента под залог.

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