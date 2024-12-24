Netflix показал трейлер финала «Кобры Кай»

Сегодня / 17:06
Издательство No Kidding закрывается
Сегодня / 19:49
Ассистент Шона Комбса обвинил его в принуждении к участию в секс-вечеринках
Сегодня / 18:41
«Сигма» и «квадробер» стали самыми упоминаемыми словами в соцмедиа в 2024 году
Сегодня / 17:58
В СПЧ призвали ввести надзор за вернувшимися участниками спецоперации, которые были помилованы
Сегодня / 17:40
Жирафа Самсона из Московского зоопарка сделали чучелом в Дарвиновском музее
Сегодня / 16:26
Зонд Nasa пролетит на самом близком расстоянии от Солнца в истории
Сегодня / 16:12
Робби Уильямс хочет вернуться в школу и пересдать выпускные экзамены
Сегодня / 15:31
Караоке-будка «Афиши» и мерч «Мегамаркета»: в Петербурге продолжается выставка «Виктор Цой. Легенда»
Сегодня / 15:28
Disney готовит новую версию «Острова сокровищ» в стиле австралийских серферов
Сегодня / 15:27
Татьяне Лазаревой* дали 6,5 года тюрьмы по делу об оправдании терроризма
Сегодня / 14:41
Jay Z подал иск о клевете против адвоката женщины, обвинившей рэпера в изнасиловании
Сегодня / 14:13
Суд закрыл дело о непредумышленном убийстве против Алека Болдуина
Сегодня / 13:58
В России появится ГОСТ на шаурму в 2025 году
Сегодня / 13:57
В 2024 году выручка компьютерных клубов выросла до 26 млрд рублей
Сегодня / 12:56
В Удмуртии запустят прокат вещей для новорожденных
Сегодня / 12:00
В сети появился сценарий «Аноры» Шона Бейкера
Сегодня / 11:45
Минцифры и РКН рассматривают блокировку звонков в мессенджерах
Сегодня / 11:00
Оригинальные проекты Okko стали смотреть в 2,5 раза больше
Сегодня / 10:58
«Он у меня дома в рамке»: режиссер «Носферату» подарил Николасу Холту протез пениса Билла Скарсгорда
Сегодня / 10:56
Данные о рождаемости впервые вошли в показатель эффективности губернаторов
Сегодня / 09:57
Сериал «Монстры-коммандос» получит второй сезон
Сегодня / 09:07
В Калининграде поставили скульптуру «Хранитель Кенигсберга». Жители удивились ее голому виду
Сегодня / 00:15
Кристофер Нолан снимает адаптацию поэмы «Одиссея»
Обновлено вчера в 23:49
Духовное управление мусульман отозвало фетву о многоженстве после представления Генпрокуратуры
Вчера / 21:50
Сериал «Аркейн» не окупился
Вчера / 19:55
Блейк Лайвли получила поддержку от Эмбер Херд в деле против Джастина Бальдони
Вчера / 19:25
Маколей Калкин сыграл Санту в клипе Ким Кардашьян
Вчера / 18:41
Роберт Де Ниро разгребает последствия кибератаки на США в тизере «Нулевого дня»
Вчера / 18:24
Тейлор Свифт подарила тяжелобольной фанатке такой же наряд, как у себя
Вчера / 18:06
В Бразилии снимут ремейк «Комнаты страха» Дэвида Финчера
Вчера / 17:59
Две богатые пенсионерки в США три раза обворовали один и тот же магазин
Вчера / 16:55
Скорость электровелосипедов ограничат до 25 километров в час
Вчера / 16:50
В Якутии нашли тушу мамонтенка возрастом 50 тыс. лет
Вчера / 16:49
Коллеги Блейк Лайвли по фильму «Джинсы-талисман» поддержали ее после иска против Джастина Бальдони
Вчера / 15:46
Павел Дуров: Telegram впервые стал прибыльным

Netflix показал трейлер финала «Кобры Кай»

Сегодня в 19:01
Фото: Netflix/YouTube

Netflix представил тизер пяти заключительных эпизодов сериала «Кобра Кай». Они выйдут на стриминге 13 февраля.

В трейлере к финальной части 6-го сезона зрителям рассказывают о «моменте, к которому вела история в четыре десятилетия». Согласно описанию, в последних эпизодах Мияги-до и Кобре Кай придется столкнуться со своим прошлым и неопределенным будущим — как на ринге, так и за его пределами.

Финал «Кобры Кай» станет развязкой сюжета, начавшегося с турнира по карате в фильме «Малыш-каратист» 1984 года. Тогда на арене сразились Дэниел ЛаРуссо (Ральф Маккьо) и Джонни Лоуренс (Уилльям Забка).

Сериал рассказывает о взаимоотношениях Джонни и Дэниела спустя годы после выхода «Малыша-каратиста», когда оба управляют конкурирующими додзюцу. В актерский состав также вошли Мартин Коув, Томас Иэн Гриффит, Шоло Маридуэнья, Джейкоб Бертран, Мэри Маусер и Таннер Бьюкенен.

Первая серия 6-го сезона «Кобры Кай» вышла в июле 2024 года, а в ноябре — еще пять эпизодов. Премьера нового фильма «Каратэ-пацан-2» с Маккьо и Джеки Чаном в главных ролях состоится 30 мая.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами