Netflix показал трейлер финала «Кобры Кай»

Netflix представил тизер пяти заключительных эпизодов сериала «Кобра Кай». Они выйдут на стриминге 13 февраля.
В трейлере к финальной части 6-го сезона зрителям рассказывают о «моменте, к которому вела история в четыре десятилетия». Согласно описанию, в последних эпизодах Мияги-до и Кобре Кай придется столкнуться со своим прошлым и неопределенным будущим — как на ринге, так и за его пределами.
Финал «Кобры Кай» станет развязкой сюжета, начавшегося с турнира по карате в фильме «Малыш-каратист» 1984 года. Тогда на арене сразились Дэниел ЛаРуссо (Ральф Маккьо) и Джонни Лоуренс (Уилльям Забка).
Сериал рассказывает о взаимоотношениях Джонни и Дэниела спустя годы после выхода «Малыша-каратиста», когда оба управляют конкурирующими додзюцу. В актерский состав также вошли Мартин Коув, Томас Иэн Гриффит, Шоло Маридуэнья, Джейкоб Бертран, Мэри Маусер и Таннер Бьюкенен.
Первая серия 6-го сезона «Кобры Кай» вышла в июле 2024 года, а в ноябре — еще пять эпизодов. Премьера нового фильма «Каратэ-пацан-2» с Маккьо и Джеки Чаном в главных ролях состоится 30 мая.