Netflix показал трейлер финала «Кобры Кай»

В трейлере к финальной части 6-го сезона зрителям рассказывают о «моменте, к которому вела история в четыре десятилетия». Согласно описанию, в последних эпизодах Мияги-до и Кобре Кай придется столкнуться со своим прошлым и неопределенным будущим — как на ринге, так и за его пределами.