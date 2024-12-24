«Сигма» и «квадробер» стали самыми упоминаемыми словами в соцмедиа в 2024 году

Слова «вайб», «сигма» и «квадробер» стали самыми упоминаемыми в социальных медиа в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Медиалогию».

По данным компании, лидирующее слово «вайб» упоминалось более чем в 5,7 млн сообщений. «Сигма» упоминалась в 4 млн, а «квадробер» — в 2,7 млн сообщений.

В топ-10 вошли слова «капибара» (2,2 млн сообщений), «скуф» (1,7 млн), «тапать/тапалка» (1,6 млн), «инсайт» (1,4 млн), «докс» (872 тыс.), «пикми» (773 тыс.) и «нормис» (532 тыс.).