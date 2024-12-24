В СПЧ призвали ввести надзор за вернувшимися участниками спецоперации, которые были помилованы

Глава Совета по правам человека (СПЧ) РФ Валерий Фадеев посчитал правильным введение надзора за вернувшимися участниками спецоперации на территории Украины, которых ранее помиловали. Слова правозащитника передает РИА «Новости».
«Нужен надзор [над теми помилованными за участие в СВО подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, которые после возвращения вновь совершали преступления — прим. РИА „Новости“]. Не наблюдение в уголовном смысле, так как они уже помилованы. Тут нужны отдельные законодательные инициативы», — заявил Фадеев.
Глава СПЧ уточнил, что надзор необходим за теми, кто привлекался к уголовной ответственности по «серьезным статьям», например, насилие или убийство. Фадеев отметил, что «ничего дурного» в этом нет.
СМИ неоднократно сообщают о преступлениях участников спецоперации, которые ранее отбывали срок, после возвращения из зоны боевых действий. Так, в начале декабря группа грабителей обворовала загородный дом предпринимателя Антона Фадеева, и одним из ее участников был налетчик на дом Константина Эрнста, писала Baza. Этот грабитель успел убить своего тестя, попасть в тюрьму, но в конце 2022-го уйти на спецоперацию и вернуться в середине 2023-го.