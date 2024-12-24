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Жирафа Самсона из Московского зоопарка сделали чучелом в Дарвиновском музее

Сегодня в 17:40
Фото: Дарвиновский музей/Telegram

В Дарвиновском музее появилось чучело жирафа Самсона, обитателя Московского зоопарка, который умер в июле в возрасте 30 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале музея.

После смерти жирафа-долгожителя сотрудники зоопарка передали музею шкуру, чтобы увековечить питомца. Он стал первым представителем сетчатых жирафов, самым высоким жирафом в коллекции и первым животным с полным именем — Самсон Гамлетович Ленинградов.

© Дарвиновский музей/Telegram

Изготовлением будущего экспоната занималась мастерская Александра Соколова. Для работы потребовалось особое помещение с 7-метровыми потолками и специальные подъемники. «Там примерно два-два с половиной месяца делали. Это рекордные сроки. Примерно месяц ушел на выделку шкуры и еще месяц его собирали и делали. Обычно дольше. Жирафа сделать — это не хомяка, это целое дело», — поделились с «Подъемом» в пресс-службе Дарвиновского музея.

Самсон поселился в Москве в 1994 году, когда переехал из Петербурга. 30 лет, которые прожил жираф, считаются возрастом долгожителя — их можно сравнивать со 100 годами у человека. После смерти животного поклонница подарила Московскому зоопарку портрет Самсона.

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