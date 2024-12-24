Издательство No Kidding закрывается

Издательство No Kidding объявило в своем телеграм-канале о закрытии. «Пришло время прощаться. Последние два года были тяжелыми», — говорится в заявлении.

В издательстве отметили, что за это время они столкнулись с закрытием доступа к некоторым каналам распространения, попаданием в стоп-листы книжных ярмарок, банкротством «Лабиринта» и другими проблемами, о которых нельзя говорить открыто в целях безопасности.