Издательство No Kidding закрывается

Издательство No Kidding объявило в своем телеграм-канале о закрытии. «Пришло время прощаться. Последние два года были тяжелыми», — говорится в заявлении.
В издательстве отметили, что за это время они столкнулись с закрытием доступа к некоторым каналам распространения, попаданием в стоп-листы книжных ярмарок, банкротством «Лабиринта» и другими проблемами, о которых нельзя говорить открыто в целях безопасности.
Перед закрытием No Kidding отдаст долги по книжным подпискам. Так, издательство успеет выпустить «Чистое сердце, просветленный ум» Моры О’Халлоран, «Неделимое» Фанни Хау и долгожданный сборник «Сады». В No Kidding отметили, что «Птицу» Алисы Осипян выпустит другое издательство.
За невышедшие книги издательство вернет средства до 31 января. Чтобы помочь No Kidding «подлатать финансовые бреши и легче закрыться», можно купить книги издательства на маркетплейсах или сделать пожертвования.
No Kidding Press — первое российское фемиздательство, которое шесть лет выпускало экспериментальную литературу, написанную женщинами. В 2022 году издательство советовало «Афише Daily» шесть важных книг, с которых стоит начать знакомство. В список попали «Лица» Тове Дитлевсен, «Событие» Анни Эрно, «Чувства принца Чарльза» Лив Стремквист, «Автобиография красного» Энн Карсон и другие.