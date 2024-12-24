Проб Nasa пролетит на самом близком расстоянии от Солнца в истории

Солнечный зонд Parker компании Nasa попытается совершить самый близкий пролет к Солнцу. Он подлетит на 6 млн километров от поверхности звезды в канун Рождества, пишет The Guardian.

Космический аппарат должен был совершить рекордное сближение, известное как перигелий, в 6.53 утра по восточному времени США.

Команда миссии потеряла связь с кораблем и должна была получить «сигнал маяка» только в пятницу 27 декабря. 20 декабря они получили сообщение о том, что все работает нормально, через комплекс Deep Space Network компании Nasa в Канберре, Австралия.

Зонд Parker был запущен в августе 2018 года с семилетней миссией для углебленного изучения Солнца, а также прогнозирования явлений космической погоды, которые могут повлиять на жизнь на Земле. Он назван в честь Юджина Паркера, который стал пионером в изучении Солнца и умер в 2022 году в возрасте 94 лет.

«Ни один человеческий объект никогда не проходил так близко к звезде, так что Parker действительно будет получать данные с неизведанной территории», — сказал Ник Пинкин, руководитель миссии зонда в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Лореле, штат Мэриленд.

«Мы с нетерпением ждем ответов от космического аппарата, когда он будет совершать обратный виток вокруг Солнца», — добавил он.