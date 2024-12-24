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Робби Уильямс хочет вернуться в школу и пересдать выпускные экзамены

Сегодня в 16:12
Фото: RSA Films

Робби Уильямс рассказал The Sun, что хочет вернуться в школу и пересдать выпускные экзамены, так как он бросил школу и не получил аттестат.

«Я хотел поступить в университет, но на самом деле я не смог бы учиться там, если бы поступил, потому что у меня не было аттестата о среднем образовании. Я не получил ничего выше четвёрки, а всё остальное я провалил или не пришёл на экзамены», — отметил Уильямс.

Музыкант подчеркнул, что в то время у него не диагностировали дислексию, дискалькулию и СДВГ: «Всю свою жизнь я чувствовал себя по-настоящему глупо, потому что в семидесятые и восьмидесятые годы в Сток-он-Тренте мы не знали о дислексии, дискалькулии и СДВГ, поэтому я ушел из школы, думая, что я тупица, и потребовалась целая вечность, чтобы смириться с этим. А теперь я просто хочу пойти и доказать нескольким людям, что они ошибаются — я не тупой».

Помимо желания пересдать экзамен, Уильямс также хочет снять телешоу о своем возвращении в школу: «Я не помню, как зовут моего учителя английского, но я подумал, что из этого может получиться интересное телешоу, в котором мне придется вернуться в школу… но, очевидно, в соответствии с возрастом».

В 2020 году Уильямс узнал о своем диагнозе «числовая дислексия», из‑за которого он не может решать простые математические уравнения, и это оказало большое влияние на его повседневную жизнь. Артист признавался, что он не знает даты рождения своих детей, дату годовщины с женой и даже не может вспомнить адрес своего дома в Лос-Анджелесе, так как он начинается с четырех цифр.

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