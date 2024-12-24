Disney готовит новую версию «Острова сокровищ» в стиле австралийских серферов

Disney работает над новой версией «Острова сокровищ». Разработкой занимаются режиссеры «Арахисового сокола» Тайлер Нильсон и Майкл Шварц, о чем они и рассказали в интервью The Hollywood Reporter.

«Это австралийская серферская версия „Острова сокровищ“, и если они [Disney] когда‑нибудь сделают это, это будет очень весело. В этой истории есть такое же настроении, что и у нас, и есть темы семьи, братства, драма и аутсайдерская энергия», — сказал Шварц. А Нильсон добавил о «налете серферского мира 1970-х».

Нильсону и Шварцу не впервой адаптировать старые романы. Их дебютная трагикомедия «Арахисовый сокол» с Шайей ЛаБафом была адаптацией «Приключений Гекльберри Финна» Марка Твена.

В 2024 году Нильсон и Шварц выпустили драму «Лос-Фрикис», основанный на реальных событиях. Действие разворачивается на Кубе 1990-х, а в их центре — молодые участники панк-рок-группы, которые намеренно заражают себя ВИЧ, чтобы попасть в государственную изолированную лечебницу и жить свободно, по своим правилам.