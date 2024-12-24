Татьяне Лазаревой* дали 6,5 года тюрьмы по делу об оправдании терроризма

Телеведущую Татьяну Лазареву* заочно приговорили к 6,5 года колонии по делу о пропаганде или оправдании терроризма, сообщил ТАСС.

Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд. Адвокат Лазаревой Леонид Соловьев заявил, что обжалует решение. Наказание в виде 6,5 года тюрьмы попросил назначить телеведущей государственный обвинитель. Лазарева свою вину не признала.

В октябре 2024-го актрису объявили в международный розыск по тому же делу. Поводом для его возбуждения стали высказывания телеведущей в подкасте «И грянул Грэм» в августе прошлого года. Комментируя мятеж ЧВК «Вагнер», Лазарева призналась, что радуется, когда читает новости об атаках украинских беспилотников по российским объектам.

Позже, когда этот отрывок завирусился, она отметила, что, «конечно, не рада» атакам на российские города, «но еще больше не рада тому, что бомбы начали лететь» на ее «любимый Харьков и другие города украинские».

После начала боевых действий на территории Украины Лазарева уехала в Испанию. В июне 2022-го Минюст включил ее в реестр иноагентов, в июне 2024-го — в список террористов, а в июле суд заочно арестовал телеведущую по делу об оправдании терроризма.