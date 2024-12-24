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В 2024 году выручка компьютерных клубов выросла до 26 млрд рублей

Сегодня в 13:57
Фото: Sean Do/Unsplash

За 2024 год компьютерные клубы в РФ выручили суммарно до 26 млрд рублей. Рост составил 13%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные разработчика софта для киберклубов Langame.

Число клубов по всей РФ достигло 3100. Так, в Москве их стало больше на 17%, в Петербурге — на 23,8%. Общее число игровых мест по стране достигло более 84 тыс., уточнил основатель Langame Дмитрий Лукин.

Разработчик ПО для компьютерных клубов SmartShell назвал выручкой участников рынка в этом году 25 млрд рублей (рост на 4,5% год к году), а общее количество клубов, по его данным, превысило 3300. Там также отметили, что в 2024-м случились «первые, хотя и осторожные, попытки индустрии повысить цены на услуги» на 7–11%.

По словам Лукина, на города и населенные пункты за пределами городов-миллионников приходится больше двух третей клубов в РФ, но «их влияние на выручку не так заметно» по сравнению с Москвой и Петербургом.

Основатель SmartShell Роман Ивашкевич считает, что российский рынок далек от насыщения, если сравнивать с другими странами. «Происходящие события как на мировом, так и на локальном уровне позволяют сделать прогноз о росте не менее 10% даже в самом пессимистичном сценарии, а в оптимистичном — на 20–25% в следующем году», — полагает Лукин.

В 2023 году небольшие компьютерные клубы менее чем с 15 ПК зарабатывали в месяц примерно 200 тыс. рублей. В том же году киберклубов в РФ стало больше, чем кинотеатров.

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