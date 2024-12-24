Jay Z подал иск о клевете против адвоката женщины, обвинившей рэпера в изнасиловании

Сегодня / 10:58
«Он у меня дома в рамке»: режиссер «Носферату» подарил Николасу Холту протез пениса Билла Скарсгорда
Сегодня / 16:44
Режиссеры «Арахисового сокола» разрабатывают новую версию «Острова сокровищ»
Сегодня / 16:26
Проб Nasa пролетит на самом близком расстоянии от Солнца в истории
Сегодня / 16:12
Робби Уильямс хочет вернуться в школу и пересдать выпускные экзамены
Сегодня / 15:31
Караоке-будка «Афиши» и мерч «Мегамаркета»: в Петербурге продолжается выставка «Виктор Цой. Легенда»
Сегодня / 15:27
Татьяне Лазаревой* дали 6,5 года тюрьмы по делу об оправдании терроризма
Сегодня / 14:55
Disney готовит новую версию «Острова сокровищ» в стиле австралийских серферов
Сегодня / 14:13
Суд закрыл дело о непредумышленном убийстве против Алека Болдуина
Сегодня / 13:58
В России появится ГОСТ на шаурму в 2025 году
Сегодня / 13:57
В 2024 году выручка компьютерных клубов выросла до 26 млрд рублей
Сегодня / 12:56
В Удмуртии запустят прокат вещей для новорожденных
Сегодня / 12:00
В сети появился сценарий «Аноры» Шона Бейкера
Сегодня / 11:45
Минцифры и РКН рассматривают блокировку звонков в мессенджерах
Сегодня / 11:00
Оригинальные проекты Okko стали смотреть в 2,5 раза больше
Сегодня / 10:56
Данные о рождаемости впервые вошли в показатель эффективности губернаторов
Сегодня / 09:57
Сериал «Монстры-коммандос» получит второй сезон
Сегодня / 09:07
В Калининграде поставили скульптуру «Хранитель Кенигсберга». Жители удивились ее голому виду
Сегодня / 00:15
Кристофер Нолан снимает адаптацию поэмы «Одиссея»
Обновлено вчера в 23:49
Духовное управление мусульман отозвало фетву о многоженстве после представления Генпрокуратуры
Вчера / 21:50
Сериал «Аркейн» не окупился
Вчера / 19:55
Блейк Лайвли получила поддержку от Эмбер Херд в деле против Джастина Бальдони
Вчера / 19:25
Маколей Калкин сыграл Санту в клипе Ким Кардашьян
Вчера / 18:41
Роберт Де Ниро разгребает последствия кибератаки на США в тизере «Нулевого дня»
Вчера / 18:24
Тейлор Свифт подарила тяжелобольной фанатке такой же наряд, как у себя
Вчера / 18:06
В Бразилии снимут ремейк «Комнаты страха» Дэвида Финчера
Вчера / 17:59
Две богатые пенсионерки в США три раза обворовали один и тот же магазин
Вчера / 16:55
Скорость электровелосипедов ограничат до 25 километров в час
Вчера / 16:50
В Якутии нашли тушу мамонтенка возрастом 50 тыс. лет
Вчера / 16:49
Коллеги Блейк Лайвли по фильму «Джинсы-талисман» поддержали ее после иска против Джастина Бальдони
Вчера / 15:46
Павел Дуров: Telegram впервые стал прибыльным
Вчера / 15:41
Журналистка, которая выложила провальное интервью с Блейк Лайвли, отрицает сговор с Бальдони
Вчера / 15:33
Умер 90-летний крокодил Берт из фильма «Данди по прозвищу „Крокодил“»
Вчера / 15:31
«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» ввели 50%-ные скидки на детские билеты в экономе
Вчера / 15:00
Трамп заявил, что США должны завладеть Гренландией, и пригрозил захватить Панамский канал
Вчера / 14:47
«Чиловый парень» и «турецкий стрелок»: «ВКонтакте» и Memepedia назвали главные мемы года

Jay Z подал иск о клевете против адвоката женщины, обвинившей рэпера в изнасиловании

Сегодня в 14:41
Фото: Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Jay Z подал в суд за клевету на Тони Базби, адвоката своей обвинительницы, которая утверждает, что он совершил сексуализированное насилие над ней, когда ей было 13 лет, пишет NME.

В начале декабря Jay Z (Шон Картер) стал фигурантом иска, в котором утверждается, что он вместе с Шоном Комбсом изнасиловал 13-летнюю девочку в 2000 году.

В заявлении, опубликованном через Roc Nation, Картер назвал обвинения «отвратительными по своей природе» и отверг их как «попытку шантажа». Он попросил адвоката Тони Базби подать иск как «уголовную, а не гражданскую жалобу». Затем рэпер подал обращение в суд, в котором потребовал отклонить иск и раскрыть личность обвинителя, сохранив при этом свою невиновность.

Теперь юридическая команда Картера обратила свое внимание на Базби, адвоката, который утверждает, что представляет интересы более 120 предполагаемых жертв. Базби также заявил, что будет преследовать других высокопоставленных знаменитостей, которые, по его словам, причастны к предполагаемому насилию.

Картер утверждает, что в письме с требованием Базби дал всего две недели на то, чтобы провести конфиденциальную медиацию в отношении предполагаемых жертв — мужчины и женщины. Оба утверждают, что в несовершеннолетнем возрасте их накачивали наркотиками и насиловали.

В письме Базби к Картеру, как утверждается, говорится следующее: «По моему опыту, когда кто‑то однажды поступает так с жертвой, есть большая вероятность, что он поступает так же или подобным образом с другими».

Адвокаты рэпера утверждали, что клиенты Базби добивались «чего‑то существенного» в виде урегулирования спора и что, если Картер не сможет договориться, Базби «пойдет другим путем».

«По сути, ответчики приставили пистолет к голове мистера Картера. Они требовали, чтобы он либо заплатил значительную сумму, чтобы ответчики перестали предавать огласке ложные обвинения в сексуализированном насилии, которые подвергнут господина Картера осуждению и нанесут непоправимый ущерб его репутации, семье, карьере и средствам к существованию, либо потерпел финансовое и личное разорение. Заявления и переписка ответчиков ясно указывали на непосредственную и масштабную угрозу разоблачения, если мистер Картер не заплатит», — сказано в иске.

Адвокаты рэпера утверждают, что Базби начал клеветать на Картера в октябре. Юриста обвинили в «медийном крестовом походе с целью запугать всех, кто когда‑либо вступал в контакт с Комбсом». В иске приводятся скриншоты активности Базби в социальных сетях, на которых видно, что он лайкнул пост, в котором говорилось о причастности Картера к предполагаемым сексуализированным нападениям Комбса.

Адвокаты Картера также ссылаются на статью TMZ от 10 декабря, в которой Базби якобы указал, что его клиент может подать уголовное заявление против Картера в Нью-Йорке. «Это были не случайные комментарии. Слова Базби были тщательно рассчитаны, чтобы общественность пришла к одному неизбежному выводу: мистеру Картеру грозит уголовное преследование за изнасилование. Это диффамация как таковая, поскольку он прямым образом ложно обвинил мистера Картера в совершении ужасного уголовного преступления — изнасилования».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами