Jay Z подал иск о клевете против адвоката женщины, обвинившей рэпера в изнасиловании

Jay Z подал в суд за клевету на Тони Базби, адвоката своей обвинительницы, которая утверждает, что он совершил сексуализированное насилие над ней, когда ей было 13 лет, пишет NME.

В начале декабря Jay Z (Шон Картер) стал фигурантом иска, в котором утверждается, что он вместе с Шоном Комбсом изнасиловал 13-летнюю девочку в 2000 году.

В заявлении, опубликованном через Roc Nation, Картер назвал обвинения «отвратительными по своей природе» и отверг их как «попытку шантажа». Он попросил адвоката Тони Базби подать иск как «уголовную, а не гражданскую жалобу». Затем рэпер подал обращение в суд, в котором потребовал отклонить иск и раскрыть личность обвинителя, сохранив при этом свою невиновность.

Теперь юридическая команда Картера обратила свое внимание на Базби, адвоката, который утверждает, что представляет интересы более 120 предполагаемых жертв. Базби также заявил, что будет преследовать других высокопоставленных знаменитостей, которые, по его словам, причастны к предполагаемому насилию.

Картер утверждает, что в письме с требованием Базби дал всего две недели на то, чтобы провести конфиденциальную медиацию в отношении предполагаемых жертв — мужчины и женщины. Оба утверждают, что в несовершеннолетнем возрасте их накачивали наркотиками и насиловали.

В письме Базби к Картеру, как утверждается, говорится следующее: «По моему опыту, когда кто‑то однажды поступает так с жертвой, есть большая вероятность, что он поступает так же или подобным образом с другими».

Адвокаты рэпера утверждали, что клиенты Базби добивались «чего‑то существенного» в виде урегулирования спора и что, если Картер не сможет договориться, Базби «пойдет другим путем».

«По сути, ответчики приставили пистолет к голове мистера Картера. Они требовали, чтобы он либо заплатил значительную сумму, чтобы ответчики перестали предавать огласке ложные обвинения в сексуализированном насилии, которые подвергнут господина Картера осуждению и нанесут непоправимый ущерб его репутации, семье, карьере и средствам к существованию, либо потерпел финансовое и личное разорение. Заявления и переписка ответчиков ясно указывали на непосредственную и масштабную угрозу разоблачения, если мистер Картер не заплатит», — сказано в иске.

Адвокаты рэпера утверждают, что Базби начал клеветать на Картера в октябре. Юриста обвинили в «медийном крестовом походе с целью запугать всех, кто когда‑либо вступал в контакт с Комбсом». В иске приводятся скриншоты активности Базби в социальных сетях, на которых видно, что он лайкнул пост, в котором говорилось о причастности Картера к предполагаемым сексуализированным нападениям Комбса.