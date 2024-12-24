Суд закрыл дело о непредумышленном убийстве против Алека Болдуина

Суд официально закрыл дело о непредумышленном убийстве против актера Алека Болдуина после гибели операторки Галины Хатчинс на съемках вестерна «Ржавчина», пишет Variety.

Прокурор Кари Моррисси отозвала свою апелляцию на постановление судьи о прекращении дела. По ее словам, решение приняли после заявления генеральной прокуратуры штата о том, что она «не намерена исчерпывающе рассматривать апелляцию от имени обвинения».

Болдуин обвинялся в непреднамеренном убийстве в октябре 2021 года кинооператора Галины Хатчинс. На суде в июле прошлого года обвинение намеревалось доказать, что Болдуин проявил безрассудство и преступную халатность, когда выстрелил из кольта 45-го калибра во время подготовки к съемкам сцены в фильме «Ржавчина».

Судья Мэри Марлоу Соммер прекратила дело на третий день процесса, узнав, что обвинение не передало защите ключевую улику — тайник с пулями. Судья осудила ведение дела Моррисси, назвав его «настолько близким к недобросовестному, что в нем появились признаки обмана».

Адвокаты Болдуина утверждали, что обвинение намеренно утаило улики, которые могли бы быть использованы в его защиту. До того как судебное разбирательство было прекращено, защита утверждала, что Болдуин, будучи актером, не отвечал за безопасность оружия на съемочной площадке и не мог знать, что его пистолет заряжен настоящей пулей.

После прекращения дела Моррисси доказывала, что судья был введен в заблуждение защитой и что пули не имеют отношения к делу. В прошлом месяце она подала апелляцию. Но прокуратуре Нью-Мексико пришлось бы добиваться рассмотрения дела в Апелляционном суде.

Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года на съемках вестерна «Ржавчина». Во время репетиции одной из сцен она получила огнестрельное ранение. По ошибке в револьвере, который использовал на съемках Алек Болдуин, оказались боевые патроны.

В апреле 2024-го суд Нью-Мексико приговорил оружейного мастера Ханну Гутьеррес-Рид, работавшую на съемках картины, к 18 месяцам тюремного заключения за непредумышленное убийство Хатчинс. Судья заявила, что Гутьеррес-Рид «в одиночку превратила безопасное оружие в смертоносное».