В Удмуртии запустят прокат вещей для новорожденных

В Удмуртии откроются пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных детей. Однако воспользоваться услугой смогут не все, передает Udm-info со ссылкой на постановление правительства республики.

Право на получение в аренду предметов для новорожденных получат многодетные, молодые и студенческие семьи, одинокие родители и семьи участников спецоперации на территории Украины. Вещи будут выдавать в порядке очереди для всех категорий, кроме семей военных.

Чтобы получить вещи для новорожденного, нужно подать заявление с пакетом документов. Оформить прокат можно длительностью в год, а затем продлевать на 6 месяцев, пока ребенку не исполнится 3 года.

Фонд вещей будет собираться за счет денег из бюджета Удмуртии, выделенных средств по нацпроекту «Семья», а также за счет благотворительной помощи от предприятий и организаций. Систему проката создадут на базе социальных учреждений, подведомственных Минсоцполитики УР.