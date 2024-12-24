В России появится ГОСТ на шаурму в 2025 году

В России в 2025 году будет окончательно утвержден ГОСТ на шаурму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роскачества Максима Протасова.

«Буквально накануне была завершена подготовка первой редакции стандарта, потом он будет опубликован для обсуждения. Предполагаем, что его окончательное утверждение произойдет в 2025 году, тогда же он вступит в силу», — отметил он.

Телеграм-канал Mash опубликовал первую редакцию ГОСТа на шаурму. В нем говорится, что шаурма должна быть изготовлена из говядины/телятины, баранины, ягнятины, козлятины, свинины, кур, цыплят-бройлеров и индейки, готовое мясо должно «жить» не более 2–3 часов с момента изготовления.

Работники обязаны носить санитарную одежду, использовать маски и одноразовые перчатки, а также тщательно мыть руки. Еще работникам хотят запретить курить, жевать жвачку и другие негигиеничные привычки.

«ГОСТ носит добровольный, а не обязательный характер, плюс это история про качество, а не безопасность продукции. То есть производители смогут его проигнорировать», — напомнил председатель Союза потребителей Петр Шелищ. По его мнению, стандарт не найдет практического применения, так как покупатели будут ориентироваться не на ГОСТ, а на вкусовые качества.