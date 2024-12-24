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Караоке-будка «Афиши» и мерч «Мегамаркета»: в Петербурге продолжается выставка «Виктор Цой. Легенда»

Сегодня в 15:31

В Петербурге продолжается выставка «Виктор Цой. Легенда», которая стартовала 12 октября 2024 года в «Севкабель Порту» и завершится 10 марта 2025 года.

«Виктор Цой. Легенда» стала продолжением выставки «Виктор Цой. Путь героя», представленной в столичном Манеже в 2022 году, и является ее расширенной версией. Она была создана при участии семьи музыканта и его близких (креативный продюсер выставки — Александр Цой) и бюро Planet9.

За два года подготовки организаторами был переосмыслен формат выставки и предложен иной подход и взгляд на творчество Виктора Цоя в контексте места и времени. Город в ней играет одну из ключевых ролей и демонстрирует плотную связь творчества Цоя и всей его жизни в Петербурге.

Выставка разделена на 13 залов. Все они раскрывают разные грани и стороны личности артиста. Специально к событию «Сбер» разработал карты и стикеры, вдохновленные творчеством Виктора Цоя и группы «Кино». Это первый опыт банка в работе с музыкальными артистами в области совместного брендирования карт.

Всего было разработано 4 вида дизайна карт и 3 вида дизайна стикеров в качестве ежедневного напоминания о том, что важно и дорого поклонникам русского рока и творчества группы «Кино» и Виктора Цоя. Карты можно приобрести в приложении банка или на специальном лендинге коллаборации.

В конце работы выставки в марте ее гостей также будет ждать сюрприз в виде возможности получить на месте карту с одним из двух эксклюзивных дизайнов, сделанных специально для события. Помимо карт «Сбер» и его экосистема интегрировались в выставку, став лаконичным ее продолжением в рамках специального пространства, получившего название «Звезда в каждом». Реализовать интеграцию помогла команда агентства Journey.

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В пространстве «Звезда в каждом» гости смогут получить уникальный опыт с помощью современных технологий и необычных арт-объектов. В специальной зоне «СберПрайм», доступ в которую предоставляется при наличии подписки, гости могут оказаться на виртуальной выставке с картинами Виктора Цоя, где все они оживают под музыку «Кино» и делают каждого зрителя непосредственным участником происходящего.

Партнер подписки «СберПрайм», маркетплейс «Мегамаркет», сделал подборку товаров «В стиле Цоя». В этом разделе гости найдут все необходимое, чтобы создать образ в духе Виктора Цоя и глубже познакомиться с его творчеством. Помимо этого, «Мегамаркет» выпустит эксклюзивную коллаборацию мерча с художником Витя Повезло. В коллекцию, вдохновленную творчеством Цоя, войдут одежда, аксессуары и элементы интерьера.

Приобрести мерч на выставке можно будет в зоне «Мегамаркета», отсканировав QR-код на экранах умных телевизоров «Сбера», и забрать в сувенирном магазине, а также в специальном разделе «В стиле Цоя» на сайте или в приложении «Мегамаркета».

В конце декабря гости HiFi музыкального стриминга «Звук» смогут насладиться аудиопосланиями, основанными на цитатах из песен группы «Кино», которые будут озвучены популярными артистами. Среди них — BuRiTo, Seville (Artik & Asti), Мари Краймбрери, Леша Свик, ST и еще пять неизвестных звезд.

Каждое аудиопослание будет сопровождаться уникальным визуальным рядом, который дополнит услышанные сообщения, создавая эффект полного погружения. Все аудиосопровождение «Звезды в каждом» осуществляется с помощью умных колонок SberBoom.

В пространстве онлайн-кинотеатра Okko гости выставки могут окунуться в атмосферу фильмов о Викторе Цое и сделать памятные фотографии. Нейросеть Kandinsky, созданная для генерации изображений и видео по текстовому описанию, тоже интегрировалась в выставку. С ее помощью были созданы картины современных цифровых художников, включенные в пространство выставки.

Еще в «Звезде в каждом» издание «Афиша Daily» представит эксклюзивное видеоэссе о творчестве группы «Кино» и даст возможность выиграть мерч. А в специальной караоке-будке от «Афиши» гости смогут спеть любимые песни группы и получить запись своего выступления. С 16 декабря 2024 года «СберСпасибо» и «Афиша» подарят всем желающим возможность посетить выставку, оплатив 99% от стоимости билета бонусами «Спасибо».

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