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Минцифры и РКН рассматривают блокировку звонков в мессенджерах

Сегодня в 11:45
Фото: Oleksii Shikov/Unsplash

Минцифры и Роскомнадзор обсуждают возможность запрета звонков в мессенджерах под предлогом наплыва мошенников. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в операторах связи.

В ведомствах рассматривают два сценария: блокировка голосового трафика только из‑за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах. Собеседник газеты на телеком-рынке уточнил, что «голосовые вызовы в мессенджерах могут быть заблокированы только на уровне Роскомнадзора, это не вопрос операторов».

По оценке «Мегафона», сейчас доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет около 40%, тогда как три года назад этот показатель не превышал 1%. В компании пояснили, что не могут определять, из какой страны поступают звонки в мессенджерах. Директор центра противодействия кибермошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко оценивает, что около 70% мошеннических звонков в мессенджерах поступают из‑за рубежа.

«Сейчас предотвращение мошеннических звонков через мессенджеры может осуществляться только на уровне дополнительных приложений в смартфоне абонента. Для этого абонент сам должен предоставить этим приложениям разрешение на доступ к мессенджерам в своем устройстве», — разъяснили в «Мегафоне».

В октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов допускал возможность блокировки звонков через мессенджеры, если те будут нарушать российское законодательство. В Минцифры сказали «Коммерсанту», что пока не «разрабатывают нормативных документов, ограничивающих голосовой трафик в мессенджерах».

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