Минцифры и РКН рассматривают блокировку звонков в мессенджерах

Минцифры и Роскомнадзор обсуждают возможность запрета звонков в мессенджерах под предлогом наплыва мошенников. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в операторах связи.

В ведомствах рассматривают два сценария: блокировка голосового трафика только из‑за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах. Собеседник газеты на телеком-рынке уточнил, что «голосовые вызовы в мессенджерах могут быть заблокированы только на уровне Роскомнадзора, это не вопрос операторов».

По оценке «Мегафона», сейчас доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет около 40%, тогда как три года назад этот показатель не превышал 1%. В компании пояснили, что не могут определять, из какой страны поступают звонки в мессенджерах. Директор центра противодействия кибермошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко оценивает, что около 70% мошеннических звонков в мессенджерах поступают из‑за рубежа.

«Сейчас предотвращение мошеннических звонков через мессенджеры может осуществляться только на уровне дополнительных приложений в смартфоне абонента. Для этого абонент сам должен предоставить этим приложениям разрешение на доступ к мессенджерам в своем устройстве», — разъяснили в «Мегафоне».