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Данные о рождаемости впервые вошли в показатель эффективности губернаторов

Сегодня в 10:56
Фото: Luma Pimentel/Unsplash

Эффективность региональных властей начнут рассчитывать на основе автоматизированных данных о рождаемости в каждом субъекте. Это следует из проекта постановления правительства о методике оценки работы высокопоставленных чиновников и исполнительной власти в регионах, сообщают «Ведомости».

Показатель суммарного коэффициента рождаемости (СКР) вошел в KPI губернаторов впервые, отмечает газета. До этого оценке подлежали численность населения субъекта и ожидаемая продолжительность жизни — они тоже остались в перечне.

«Ведомости» поясняют, СКР характеризует среднее количество детей, которых может родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того периода, для которого он вычисляется.

В течение 2024 года власти разными способами пытаются повысить рождаемость, в том числе ограничениями по абортам. В РПЦ предлагали установить в городах РФ рекламные билборды, на которых будут показывать количество новорожденных за прошедшие сутки с поздравлениями родителям. Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл рождение детей национальной идеей.

Демограф Алексей Ракша считает ситуацию с бездетностью в России «относительно хорошей». Число семей с четырьмя детьми в РФ одно из самых высоких среди развитых стран, и даже уровень бездетности в 17% среди 30-летних ниже европейского. По его мнению, следует сосредоточиться на стимулировании вторых и следующих детей, а этому может помочь более равномерное распределение доходов и улучшение ситуации с детскими дошкольными учреждениями, а не запретительные меры.

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