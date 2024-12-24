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В сети появился сценарий «Аноры» Шона Бейкера

Сегодня в 12:00
Фото: FilmNation Entertainment

Deadline опубликовал сценарий фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Так издание отмечает самые обсуждаемые киноленты, которые поучаствуют в гонке кинопремий в следующем году.

Написал сценарий и срежиссировал картину Шон Бейкер. Сюжет рассказывает о молодой секс-работнице с узбекскими корнями из Бруклина. Однажды она знакомится с сыном русского олигарха, который тут же в нее влюбляется и зовет замуж. Однако его семья узнает об этом и прилетает из Москвы в Нью-Йорк, чтобы расстроить брак.

В фильме снялись Майки Мэдисон («Крик», «Однажды… в Голливуде»), Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Последнего номинировали на «Золотой глобус», Spirit Awards, Gotham Awards, Critic’s Choice Awards и другие премии.

«Анора» вышла в мировой прокат 18 октября и собрала 29,5 млн долларов. Лента получила пять номинаций на премию Indie Spirit Awards, семь номинаций на Critics Choice и пять номинаций на «Золотой глобус», в том числе за режиссуру, сценарий и лучшую картину. Кинокритики Лос-Анджелеса назвали его фильмом года, и он вошел в несколько списков 10 лучших, в том числе в список AFI.

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