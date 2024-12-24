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«Он у меня дома в рамке»: режиссер «Носферату» подарил Николасу Холту протез пениса Билла Скарсгорда

Сегодня в 10:58
Фото: Focus Features

Николас Холт рассказал Elle, что режиссер «Носферату» Роберт Эггерс подарил ему протез пениса, который носил Билл Скарсгорд, сыгравший вампира графа Орлока.

«У меня дома стоит в рамке протез пениса графа Орлока. В фильме есть сцена, в которой Билл Скарсгорд слизывает мою кровь, и Роберт Эггерс тогда спросил: „Как тебе это?“ И я ответил: „Я чувствовал его протез пениса на своей ноге“», — отметил Холт.

Поэтому, когда съемки закончились, режиссер подарил актеру этот реквизит, чтобы он мог смотреть на него и помнить о пережитом: «Роб оформил его в рамку и отправил ко мне домой. Но рама сломалась, когда ее доставили, поэтому мне пришлось отнести ее в местную мастерскую и сказать: „Эй, чувак, ты можешь это починить?“».

Премьера фильма «Носферату» состоится 25 декабря в кинотеатрах США. Фильм расскажет о юной девушке, одержимой неведомыми силами, и ужасающем вампире, влюбленном в нее. Холт сыграл в ленте Томаса Хаттера — неудачливого агента по недвижимости, которому поручили помочь графу Орлоку приобрести резиденцию в городе.

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