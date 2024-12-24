«Он у меня дома в рамке»: режиссер «Носферату» подарил Николасу Холту протез пениса Билла Скарсгорда

Николас Холт рассказал Elle, что режиссер «Носферату» Роберт Эггерс подарил ему протез пениса, который носил Билл Скарсгорд, сыгравший вампира графа Орлока.

«У меня дома стоит в рамке протез пениса графа Орлока. В фильме есть сцена, в которой Билл Скарсгорд слизывает мою кровь, и Роберт Эггерс тогда спросил: „Как тебе это?“ И я ответил: „Я чувствовал его протез пениса на своей ноге“», — отметил Холт.

Поэтому, когда съемки закончились, режиссер подарил актеру этот реквизит, чтобы он мог смотреть на него и помнить о пережитом: «Роб оформил его в рамку и отправил ко мне домой. Но рама сломалась, когда ее доставили, поэтому мне пришлось отнести ее в местную мастерскую и сказать: „Эй, чувак, ты можешь это починить?“».