Сериал «Монстры-коммандос» получит второй сезон

DC решил продлить на второй сезон мультсериал «Монстры-коммандос», написанный и спродюсированный одним из руководителей студии Джеймсом Ганном. Об этом пишет Variety.

Этот проект стал первым в обновленной киновселенной DC. Премьера сериала состоялась 5 декабря, после чего он получил высокие отзывы критиков. Финальная серия сезона выйдет на экраны 9 января.

«Только Джеймс Ганн мог создать эту дикую банду монстров-неудачников, которые трогают ваше сердце и заставляют страстно болеть за них», — сказала глава комедийных программ HBO Max Эми Гравитт.