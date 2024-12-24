Сериал «Монстры-коммандос» получит второй сезон

DC решил продлить на второй сезон мультсериал «Монстры-коммандос», написанный и спродюсированный одним из руководителей студии Джеймсом Ганном. Об этом пишет Variety.
Этот проект стал первым в обновленной киновселенной DC. Премьера сериала состоялась 5 декабря, после чего он получил высокие отзывы критиков. Финальная серия сезона выйдет на экраны 9 января.
«Только Джеймс Ганн мог создать эту дикую банду монстров-неудачников, которые трогают ваше сердце и заставляют страстно болеть за них», — сказала глава комедийных программ HBO Max Эми Гравитт.
В центре сюжета «Монстров-коммандос» оказывается новый отряд самоубийц Аманды Уоллер, составленный уже не из людей, а из других удивительных существ. В команду под руководством Рика Флага-старшего (его сын возглавлял Отряд самоубийц) попали ученая-амфибия Нина, военный робот-андроид времен Второй мировой, Эрик Франкенштейн и его невеста, радиоактивный ученый Доктор Фосфор, а также Выдра (знакомая по «Отряду самоубийц» Джеймса Ганна).