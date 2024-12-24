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Оригинальные проекты Okko стали смотреть в 2,5 раза больше

Сегодня в 09:50
Фото: Трасса

В рейтинг самых популярных сериалов по количеству зрителей вошли оригинальные проекты Okko. Количество просмотров оригиналов Okko за этот год выросло на 167%, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе стриминга.

Главными хитами Okko стали «Лихие», «Последний богатырь. Наследие» и «Трасса», а всего в рейтинг топов вошли 10 оригиналов стриминга. Самыми популярными фильмами по числу зрителей стали четыре картины, сопродюсером которых выступил Okko — «Сто лет тому вперед», «Граф Монте-Кристо», «Летучий корабль» и «Манюня: Новогодние приключения».

Больше всего новых подписчиков в Okko привлекли сериалы «Трасса», «Лихие», «Волшебный участок», «Постучись в мою дверь в Москве», «Тень Чикатило» и «Последний богатырь. Наследие».

Главной российской звездой этого года по количеству переходов на персональные карточки в Okko году стал Юра Борисов. В топ также вошли Павел Прилучный, Лиана Гриба, Никита Волков, Никита Кологривый, Иван Янковский, Александр Петров, Юрий Быков, Дмитрий Нагиев и Никита Ефремов.

Главными драйверами роста Okko стали оригинальные проекты, полнометражные эксклюзивы, спортивные трансляции, детский контент, а также новые функции и развитие рекомендательной системы, рассказали там.

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