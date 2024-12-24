В Калининграде поставили скульптуру «Хранитель Кенигсберга». Жители удивились ее голому виду

В пресс-службе Кафедрального собора, напротив которого и появился «Хранитель города», что не имеют к нему отношения. Ее поставил на время рождественской ярмарки один из торговцев, чтобы привлечь внимание к своей точке, пояснили там.

Автором скульптуры стал местный житель Роман Киселев. В разговоре с «Подъемом» он рассказал, что создал статую около трех лет назад в свободно время, но так и не придумал ей историю. «Хотел изначально совсем обнаженного, а потому подумал, что дети ходят смотрят, и меня засмущало. В итоге лист приварил — прикрыл „хозяйство“, как говорится. И его всегда можно к стенке приставить, чтоб попу не видно было», — поделился скульптор.