В Калининграде поставили скульптуру «Хранитель Кенигсберга». Жители удивились ее голому виду

Сегодня / 00:15
Кристофер Нолан снимает адаптацию поэмы «Одиссея»
Сегодня / 09:57
Сериал «Монстры-коммандос» получит второй сезон
Обновлено вчера в 23:49
Духовное управление мусульман отозвало фетву о многоженстве после представления Генпрокуратуры
Вчера / 21:50
Сериал «Аркейн» не окупился
Вчера / 19:55
Блейк Лайвли получила поддержку от Эмбер Херд в деле против Джастина Бальдони
Вчера / 19:25
Маколей Калкин сыграл Санту в клипе Ким Кардашьян
Вчера / 18:41
Роберт Де Ниро разгребает последствия кибератаки на США в тизере «Нулевого дня»
Вчера / 18:24
Тейлор Свифт подарила тяжелобольной фанатке такой же наряд, как у себя
Вчера / 18:06
В Бразилии снимут ремейк «Комнаты страха» Дэвида Финчера
Вчера / 17:59
Две богатые пенсионерки в США три раза обворовали один и тот же магазин
Вчера / 16:55
Скорость электровелосипедов ограничат до 25 километров в час
Вчера / 16:50
В Якутии нашли тушу мамонтенка возрастом 50 тыс. лет
Вчера / 16:49
Коллеги Блейк Лайвли по фильму «Джинсы-талисман» поддержали ее после иска против Джастина Бальдони
Вчера / 15:46
Павел Дуров: Telegram впервые стал прибыльным
Вчера / 15:41
Журналистка, которая выложила провальное интервью с Блейк Лайвли, отрицает сговор с Бальдони
Вчера / 15:33
Умер 90-летний крокодил Берт из фильма «Данди по прозвищу „Крокодил“»
Вчера / 15:31
«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» ввели 50%-ные скидки на детские билеты в экономе
Вчера / 15:00
Трамп заявил, что США должны завладеть Гренландией, и пригрозил захватить Панамский канал
Вчера / 14:47
«Чиловый парень» и «турецкий стрелок»: «ВКонтакте» и Memepedia назвали главные мемы года
Вчера / 13:58
Холодец вновь попал в топ самых невкусных блюд мира
Вчера / 13:56
Роберт Эггерс рассказал о своих будущих проектах
Вчера / 12:28
Эксперт рассказал о фактической блокировке YouTube в России
Вчера / 12:16
Levi’s выпустил коллекцию, вдохновленную байопиком «Никому не известный» о Бобе Дилане
Вчера / 10:56
В Анапе ― повторные выбросы мазута на берег. Часть мешков с нефтепродуктами унесло штормом в море
Вчера / 10:13
Джо Пеши укусил за палец Маколея Калкина на съемках «Один дома»
Вчера / 10:03
Трамп заявил, что при нем в США будет лишь два гендера ― мужской и женский
Вчера / 09:54
Дензел Вашингтон получил лицензию священника
Вчера / 09:02
«Союзмультфильм» потратит около 7 млрд рублей на российский «ответ Marvel»
22 декабря / 20:55
The Weeknd анонсировал фильм «Hurry Up Tomorrow» с Дженной Ортегой и Барри Кеоганом
22 декабря / 19:44
В 2024 году в России больше всего не досчитались дворников
22 декабря / 19:39
11 мертвых дельфинов нашли на побережье Краснодарского края
22 декабря / 17:04
Тимоте Шаламе — о проигранных премиях: «Нет ничего смешнее, чем рвать листок с речью после поражения
22 декабря / 15:50
«Сапсаны» уберут с маршрута Москва — Петербург в 2028 году
22 декабря / 15:48
«Олененок», «Сегун», «Соперники» — Metacritic выбрал лучшие сериалы года по оценкам критиков
22 декабря / 15:26
Аниме-сериал «Киберслав» начнется 31 декабря

В Калининграде поставили скульптуру «Хранитель Кенигсберга». Жители удивились ее голому виду

Сегодня в 09:07
Фото: Nikolai Bulykin

На острове Иммануила Канта в Калининграде установили металлическую скульптуру «Хранителя Кенигсберга», который держит на своих руках местные достопримечательности. Однако статуя мужчины смутила местных жителей своим обнаженным видом, сообщает «Новый Калининград».

«Хранитель Кенигсберга» появился на рождественской ярмарке несколькими днями ранее. На плечах статуи голому мужчине стоят копии Королевского замка, Бранденбургских ворот, ворот Лёбенихтского госпиталя и Кафедрального собора.

Фото: «Новый Калининград»

В пресс-службе Кафедрального собора, напротив которого и появился «Хранитель города», что не имеют к нему отношения. Ее поставил на время рождественской ярмарки один из торговцев, чтобы привлечь внимание к своей точке, пояснили там.

Автором скульптуры стал местный житель Роман Киселев. В разговоре с «Подъемом» он рассказал, что создал статую около трех лет назад в свободно время, но так и не придумал ей историю. «Хотел изначально совсем обнаженного, а потому подумал, что дети ходят смотрят, и меня засмущало. В итоге лист приварил — прикрыл „хозяйство“, как говорится. И его всегда можно к стенке приставить, чтоб попу не видно было», — поделился скульптор.

Киселев отдал скульптуру своему знакомому для ярмарки. После ее завершения 12 января «Хранителя города» уберут.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами