В Калининграде поставили скульптуру «Хранитель Кенигсберга». Жители удивились ее голому виду

На острове Иммануила Канта в Калининграде установили металлическую скульптуру «Хранителя Кенигсберга», который держит на своих руках местные достопримечательности. Однако статуя мужчины смутила местных жителей своим обнаженным видом, сообщает «Новый Калининград».
«Хранитель Кенигсберга» появился на рождественской ярмарке несколькими днями ранее. На плечах статуи голому мужчине стоят копии Королевского замка, Бранденбургских ворот, ворот Лёбенихтского госпиталя и Кафедрального собора.
В пресс-службе Кафедрального собора, напротив которого и появился «Хранитель города», что не имеют к нему отношения. Ее поставил на время рождественской ярмарки один из торговцев, чтобы привлечь внимание к своей точке, пояснили там.
Автором скульптуры стал местный житель Роман Киселев. В разговоре с «Подъемом» он рассказал, что создал статую около трех лет назад в свободно время, но так и не придумал ей историю. «Хотел изначально совсем обнаженного, а потому подумал, что дети ходят смотрят, и меня засмущало. В итоге лист приварил — прикрыл „хозяйство“, как говорится. И его всегда можно к стенке приставить, чтоб попу не видно было», — поделился скульптор.
Киселев отдал скульптуру своему знакомому для ярмарки. После ее завершения 12 января «Хранителя города» уберут.