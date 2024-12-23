Кристофер Нолан снимает адаптацию поэмы «Одиссея»

Кристофер Нолан работает над адаптацией древнегреческой поэмы Гомера «Одиссея». Премьера в кинотеатрах запланирована на 17 июля 2026 года, сообщает Universal Pictures на странице в X.
«Одиссея» Нолана (неясно, будет ли у фильма другое название) описывается как «мифический экшн-эпос, снятый в разных уголках мира» на самые современные камеры IMAX.
В ленте сыграют Том Холланд, Зендея, Мэтт Деймон, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Лупита Нионго. Первые четверо исполнят главные роли. Ожидается, что съемки начнутся в начале 2025 года.
Предыдущий фильм Нолана — «Оппенгеймер» — не только принес режиссеру его первый «Оскар», но и стал кассовым хитом, собрав 975 млн долларов по всему миру. Среди других блокбастеров постановщика — трилогия «Темный рыцарь», «Начало», «Интерстеллар» и «Дюнкерк».
«Одиссея» древнегреческого поэта Гомера остается одним из старейших произведений литературы, которое до сих пор востребовано у современной публики. Поэма повествует о мифическом герое Одиссее и его пути на родину после Троянской войны.