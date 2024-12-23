Сериал «Аркейн» не окупился

Несмотря на успех «Аркейна» на Netflix, студии Riot не удалось отбить бюджет сериала по игре League of Legends. В шоу вложили больше денег, чем планировалось, сообщает Bloomberg со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников.

В общей сложности Riot потратила около 250 млн долларов на два сезона, включая маркетинг и продвижение в наградной сезон. Netflix платил студии по 3 млн долларов за эпизод, а китайский техногигант Tencent, владеющий Riot, выплатил еще 3 млн за права на показ в Китае. В итоге с этих денег удалость покрыть половину бюджета.

По словам источников, знакомых с производством, у компании не было надежного плана возмещения расходов на сериал до его запуска. Некоторые сотрудники Riot даже сопротивлялись стремлению боссов вложить больше денег в шоу. Бывшие и нынешние сотрудники студии рассказали, что дорогостоящий проект высосал драгоценные ресурсы из League of Legends — самого важного бизнеса Riot.

Riot не удалось привлечь большого количества новых игроков или заставить существующих тратить больше денег на League of Legends, хотя расчет был на это. Дизайнеры игры не успели создать новые предметы или стилизовать персонажей под «Аркейн» после неожиданного успеха первого сезона. Хотя новые игроки регистрировали бесплатные аккаунты League of Legends, не так уж много из них оставались, отметили источники. Riot зарабатывает миллиарды долларов в год за счет продажи внутриигровых предметов и персонажей.