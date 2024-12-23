Духовное управление мусульман отозвало фетву о многоженстве после представления Генпрокуратуры

Совет улемов Духовного управления мусульман отозвал фетву, разрешающую религиозное многоженство, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Шамиля Аляутдинова. Он заявил, что «не видит смысла вступать в полемику».

Генпрокуратура РФ направила в Духовное управление мусульман (ДУМ) представление из‑за фетвы о многоженстве. В ведомстве отметили, что она нарушает законодательство, сообщает «Коммерсант».

Как рассказал близкий к Генпрокуратуре источник, ДУМ уведомили о нарушении положений Конституции, Семейного кодекса, федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях», а также «противоречит основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Так, представитель прокуратуры пояснил РИА «Новости», что Семейный кодекс запрещает вступление в брак, если один из супругов уже находится в зарегистрированных отношениях. В Совете по правам человека (СПЧ) отмечали, что «религиозное многожество» ничем не отличается от обычного, а а один из правозащитников Кирилл Кабанов сообщал, что попросит генпрокурора Игоря Краснова дать правовую оценку.

«Никакой политики, никакого тут раздрая общества не должно быть. Генпрокуратура сказала, что есть закон, есть Семейный кодекс. Он един для всех, и все должны его соблюдать. И любые высказывания, которые этому противоречат, должны считаться нарушением и быть устранены», — заявила «Ведомостям» член СПЧ Ева Меркачева.