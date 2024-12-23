Блейк Лайвли получила поддержку от Эмбер Херд в деле против Джастина Бальдони

Эмбер Херд выступила в поддержку Блейк Лайвли после ее обвинений в сексуальных домогательствах против режиссера и коллеги по фильму «Все закончится на нас» Джастина Бальдони. Свой комментарий она дала NBC News.

В своем иске Лайвли обвинила Бальдони в попытке организовать против нее клеветническую кампанию и отметила, что режиссер нанял ту же команду по связям с общественностью в кризисных ситуациях, что и бывший муж Херд Джонни Депп во время резонансного судебного разбирательства по делу о клевете в 2022 году.

«Социальные сети — это абсолютное воплощение классической поговорки «Ложь успеет обойти полмира, прежде чем правда успеет надеть сапоги. Я видела это своими глазами и вблизи. Это одинаково ужасно и разрушительно», — заявила Херд. Ранее в поддержку Лайвли выступили ее коллеги по фильму «Джинсы-талисман».

В ходе судебного разбирательства 2022 года присяжные единогласно постановили, что Херд оклеветал Деппа. Ему присудили 5 млн долларов штрафных убытков и 10 млн долларов в качестве компенсации. Херд, которая сейчас живет в Испании, получила только 2 млн долларов компенсации убытков.

The New York Times опубликовала предполагаемую переписку пиар-команды Бальдони, в которой подробно описывается их стратегия поведения в сети после того, как появились слухи о вражде между режиссером и Лайвли на съемочной площадке. В иске утверждается, что Бальдони нанял субподрядчиков для «формирования цифровой армии по всей стране — от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса — с целью создания, распространения и продвижения контента, который выглядел бы как подлинный». Среди них якобы была экспертка по кризисным ситуациям Мелисса Натан, за помощью к которой ранее обращались Джонни Депп, Трэвис Скотт и Дрейк.

В одном из сообщений, раскрытых газетой, команда Бальдони ликует из‑за появления в соцсетях постов против Лайвли. Один из участников якобы написал другому, что Бальдони «не понимает [sic], как ему сейчас повезло».