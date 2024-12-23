Роберт Де Ниро разгребает последствия кибератаки на США в тизере «Нулевого дня»

Netflix опубликовал тизер сериала «Нулевой день» (Zero Day) с Робертом Де Ниро в главной роли. Старт показа запланирован на 20 февраля 2025 года.
Де Ниро играет экс-президента США и главу Комиссии нулевого дня Джорджа Маллена. Высокопоставленному политику необходимо найти организаторов масштабной кибератаки, повлекшей хаос по всей стране и тысячи жертв. Амбиции техногигантов, Уолл-стрит и правительства столкнутся на фоне всплеска дезинформации, в то время как Маллен ищет правду и сталкивается со своими темными секретами.
В политическом триллере также снялись Джесси Племонс, Лиззи Каплан, Анджела Бассетт и Дэн Стивенс. Шесть эпизодов «Нулевого дня» написали и сняли Эрик Ньюман («Нарко») и Ной Оппенхайм («Бегущий в лабиринте»).
«Нулевой день» станет первой полноценной телевизионной ролью в карьере Де Ниро, хотя за свою карьеру он получил несколько номинаций на премию «Эмми», в том числе за лучшую мужскую роль в телефильме «Лжец, Великий и Ужасный».